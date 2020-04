ROUNDUP: Maskenpflicht in Bus und Bahn - Verteilaktionen in Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu Beginn der Maskenpflicht in Bus und Bahn sind in Frankfurt und Mainz am Montag Tausende Schutzmasken an Fahrgäste verteilt worden.



In der Mainmetropole sollten im Laufe des Tages an mehreren Punkten der Innenstadt 10 000 Mund-Nase-Masken verteilt werden. "Wir glauben, dass das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in Bussen und Bahnen einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Menschen in Frankfurt und Hessen leistet", sagte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), der sich am Vormittag an der Verteilaktion beteiligte. "Wenn wir die Corona-Pandemie in den Griff bekommen wollen, führt an der Pflicht kein Weg vorbei."

Auch das Verkehrsunternehmen Mainzer Mobilität verteilte am Morgen in einer symbolischen Aktion 1200 Einmal-Masken. Die Reaktionen der Fahrgästen seien überwiegend positiv gewesen. Ein Student aus Taiwan sagte: "Das ist eine gute Sache." Wenn jeder sich mit den Masken bedecke, könne das helfen, die harte Zeit gut zu überstehen.

Die Einführung des Maskenpflicht in Bus und Bahn habe womöglich den einen oder anderen überrascht, sagte Thomas Wisgott, Geschäftsführer der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF. "Nicht jeder hat zum heutigen Stichtag eine Mund-Nase-Bedeckung oder sogar eine Maske parat." Mit der Verteilung der Masken solle den Fahrgästen daher ausgeholfen werden.

Zum Zeitpunkt der Verteilaktion waren allerdings in Frankfurter Bahnen kaum Menschen zu sehen, die Mund und Nase nicht bedeckt hatten

- ob nun mit OP-Maske, Schal oder einem selbstgebastelten Schutz.