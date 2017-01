ROUNDUP: Markt für Gebrauchtwagen wächst um 9 Prozent

BERLIN (dpa-AFX) - Der Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland ist 2016 erneut gewachsen.



Damit setzte sich der seit 2010 andauernde Trend fort. Der Umsatz mit gebrauchten Personenwagen stieg nach Daten der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) im Vorjahresvergleich um 9 Prozent auf 84,6 Milliarden Euro. Die DAT stellte am Mittwoch in Berlin ihren Jahresbericht vor.

Das Wachstum lag zum einen am häufigeren Besitzerwechsel, deren Zahl sich um rund 1 Prozent auf 7,4 Millionen erhöhte. Vor allem aber erhöhte sich der Durchschnittspreis der Gebrauchten laut Studie um knapp 8 Prozent auf 11 430 Euro.

Zum Vergleich: In Deutschland wurden 2016 rund 3,35 Millionen Pkw-Neuwagen zugelassen. Der Durchschnittspreis lag bei 29 650 Euro, das waren 3,7 Prozent mehr als 2015. In Summe ergibt das einen Umsatz von 99,4 Milliarden Euro.

In einer aktuellen Umfrage im Auftrag der DAT kritisierten knapp ein Drittel der Autokäufer, dass der Kraftstoffverbrauch über den Angaben der Hersteller liege. 31 Prozent der Neuwagenkäufer und 29 Prozent der Gebrauchtwagenkäufer waren dieser Meinung. Im Durchschnitt lag die Abweichung nach Angaben dieser Befragten bei knapp einem Liter pro 100 Kilometer./brd/DP/he