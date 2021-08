ROUNDUP: Manchester United startet mit klarem Sieg und präsentiert Varane

MANCHESTER (dpa-AFX) - Manchester United ist mit einem klaren Heimsieg in die neue Premier-League-Saison gestartet.



Vor dem 5:1 (1:0) gegen Leeds United präsentierte der Rekordmeister am Samstag Neuzugang Raphael Varane den 76 000 Fans im erstmals seit knapp 17 Monaten wieder vollbesetzten Old Trafford. Der Abwehrspieler kommt von Real Madrid und erhielt beim englischen Fußball-Club einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Bereits Ende Juli hatten beide Clubs erklärt, sich über den Transfer des Abwehrspielers einig zu sein.

Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für den französischen Weltmeister bei 50 Millionen Euro plus Boni-Zahlungen liegen. Nach Jadon Sancho von Borussia Dortmund ist Varane der zweite Top-Neuzugang bei Manchester United. Varane war im Sommer 2011 von seinem französischen Heimatclub RC Lens nach Madrid gewechselt. Er gewann mit Real unter anderem viermal die Champions League und drei Meisterschaften.

Varane sah viele Tore, vor allem der dreifache Torschütze Bruno Fernandes (30. Minute/54./60.) spielte stark auf, zudem trafen Mason Greenwood (52.) und Fred (68.). Sancho saß zunächst auf der Bank, wurde dann in der 75. Minute für Daniel James eingewechselt und gab sein Debüt bei United. Bei den Gästen, für die Luke Ayling (48.) den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 markierte, spielte Nationalspieler Robin Koch in der Innenverteidigung durch./deg/DP/zb