ROUNDUP: MV Werften können mit Überbrückungshilfen des Bundes rechnen

SCHWERIN/BERLIN (dpa-AFX) - Die zum asiatischen Genting-Konzern gehörende Schiffbaugruppe MV Werften kann mit Überbrückungshilfen des Bundes rechnen.



Der Bund habe sich grundsätzlich bereit erklärt, den Werften in Wismar, Rostock und Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern einen Überbrückungskredit über 190 Millionen Euro zu gewähren und damit die Finanzierung bis zum Jahresende sicherzustellen, hieß es am Donnerstag aus Regierungskreisen in Schwerin.

Gespräche dazu seien in Berlin geführt worden und bis auf wenige Details auch erfolgreich gewesen. Dem Vernehmen nach stehen aber noch abschließende Beratungen in den zuständigen Gremien aus. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium verlautete, dass zu laufenden Verfahren grundsätzlich keine Stellung genommen werde. Auch von MV Werften war keine Stellungnahme zu erhalten. Der Großteil der mehr als 3000 Werftarbeiter ist seit Monaten in Kurzarbeit.

Ziel der Landesregierung ist es, die MV Werften unter den Rettungsschirm des Bundes zu bringen. Mit Hilfe von Krediten und Bürgschaften über insgesamt etwa 500 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds sollen die Werften über die Corona-Krise gerettet werden. Für eine Entscheidung sind aber noch Gutachten zu den Zukunftschancen der Werften und des Mutterkonzerns Genting Hongkong nötig, die wohl erst im Dezember vorliegen werden.

Genting hatte 2016 die Werften übernommen, um dort Kreuzfahrtschiffe für eigene Reedereien bauen zu lassen. Weil seit Beginn der Corona-Pandemie aber wichtige Einnahmen aus den Hauptbetätigungsfeldern Glücksspiel und Kreuzfahrten ausbleiben, geriet Genting in finanzielle Schieflage und kündigte einen Umbau an. An den Schiffbauprojekten will Genting aber festhalten.

Der Löwenanteil des nun in Aussicht stehenden Überbrückungskredits des Bundes soll dem Vernehmen nach für die Fertigstellung des in Stralsund gebauten eisgängigen Expeditions-Kreuzfahrtschiffes "Endeavor" eingesetzt werden. Das 164 Meter lange Schiff der Luxusklasse soll dem Kreditgeber als Sicherheit dienen./fp/DP/fba