ROUNDUP/'MM': Grünes Licht für Linde-Praxair-Fusion - Linde: Keine Informationen

MÜNCHEN/HAMBURG (dpa-AFX) - Kurz vor dem Ende der Frist für die Fusion der Gaskonzerne Linde und Praxair gibt es offenbar doch noch keine eindeutigen Signale für ein Gelingen des Mega-Deals.



Während das "Manager Magazin" (MM) am Donnerstag auf seiner Webseite ohne Nennung einer Quelle schrieb, dass die US-Wettbewerbsbehörde FTC am Mittwoch Praxair mündlich ihre Zustimmung zum Deal angekündigt habe, sagte ein Linde-Sprecher am Donnerstagnachmittag auf Anfrage: "Uns liegen keine diesbezüglichen Informationen vor, die noch ausstehende Entscheidung trifft die FTC."

Am Markt sorgte das für etwas Ernüchterung. Die Linde-Aktien dämmten ihre deutlichen Kursgewinne etwas ein und gewannen zuletzt noch gut 4 Prozent. Am Morgen war der Aktienkurs in der Spitze um mehr als zehn Prozent in die Höhe geschossen.

Die Zustimmung der USA für den Deal gilt als entscheidender Knackpunkt. Anfang Oktober legten Linde und der US-Gasekonzern Praxair der FTC ein Zusagenpaket vor, um das "Ok" doch noch zu bekommen. Die Zeit drängt: Laut Wertpapiergesetz muss die Fusion spätestens am 24. Oktober abgeschlossen sein.

Linde und Praxair wollen sich zum größten Industriegasehersteller der Welt zusammenschließen. Mit 80 000 Mitarbeitern und rund 28 Milliarden Euro Jahresumsatz würden sie ein Viertel des Weltmarkts beherrschen./mis/jha/he