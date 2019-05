ROUNDUP: Linde erhöht nach Gewinnplus sein Jahresziel

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

DUBLIN/GUILDFORD (dpa-AFX) - Der fusionierte Industriegase-Konzern Linde zeigt sich nach einem Gewinnplus im Auftaktquartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr.



Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll 2019 im Jahresvergleich nun um 9 bis 13 Prozent zulegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Freitag in Guildford bei London mitteilte. Zuvor war Linde von einem Plus von 8 bis 12 Prozent ausgegangen, nach einem bereinigten Gewinn je Aktie von 6,19 Dollar im Jahr 2018. Zum Gewinnplus sollen unter anderem Synergien aus der Fusion beitragen. Die Linde-Aktie legte am frühen Nachmittag um 1,54 Prozent zu.

Der Gewinn je Aktie (EPS) legte in den ersten drei Monaten auf vergleichbarer Basis ("Pro Forma") im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 1,69 Dollar zu. Das war mehr als von Experten erwartet. Im bereinigten Gewinn sind unter anderem Kosten für den Zusammenschluss nicht enthalten. Im fortgeführten Geschäft erhöhte sich der bereinigte Gewinn auf Pro-Forma-Basis um elf Prozent auf 927 Millionen Dollar.

Der Umsatz verharrte hingegen in den ersten drei Monaten mit 6,9 Milliarden Dollar auf dem Niveau des Vorjahres. Das war weniger als Analysten erwartet hatten. Rechnet man die Währungseffekte heraus, dann sind die Erlöse um fünf Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Auch für das restliche Jahr rechnet Linde mit negativen Währungseffekten aufgrund des stärkeren Dollar. Während höhere Preise und Volumen auf dem amerikanischen Kontinent zu höheren Erlöse führten, belasteten ungünstige Wechselkurse das Europa-Geschäft.

Nach jahrelangem Bemühen konnten Linde und der US-Konkurrent Praxair nach der Zustimmung aller Kartellbehörden im Oktober ihre Fusion unter Dach und Fach bringen. Allerdings mussten beide Konzerne sich aufgrund von Kartellauflagen von milliardenschweren Geschäftsteilen trennen. Bis zur Genehmigung für die letzten Verkäufe am 1. März in den USA mussten beide Konzerne ihre Geschäfte getrennt halten./mne/elm/fba