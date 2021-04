ROUNDUP: Lieferausfall von Biontech-Impfstoff in Rheinland-Pfalz

MAINZ (dpa-AFX) - Eine ausgefallene Biontech /Pfizer-Lieferung bremst in Rheinland-Pfalz das Impftempo.



Am Dienstag seien rund 10 000 fest zugesagte Dosen des Impfstoffs nicht geliefert worden, sagte Landesimpfkoordinator und Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) am Mittwoch in Mainz. Die Gründe dafür seien unklar. Am Dienstagnachmittag waren bereits in Berlin zwei der sechs Impfzentren vorfristig geschlossen worden, weil ein Impfstofftransport wegen mutmaßlich technischer Schwierigkeiten aufgehalten worden war, wie es von der Gesundheitsverwaltung geheißen hatte. In beiden Zentren wurde zuletzt das Biontech-Präparat verabreicht. Später hatte die Gesundheitsverwaltung dann mitgeteilt, die Lieferung sei eingetroffen./irs/DP/fba