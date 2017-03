ROUNDUP: Landkreise lassen erste Hühner und Enten wieder ins Freie

GREIFSWALD/NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - Die ersten Hühner und Enten im Nordosten können nach vier Monaten Stallpflicht ab sofort wieder ins Freie.



Wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Donnerstagabend mitteilte, bleibt die Stallpflicht für private Geflügelhalter nur noch in bestimmten Risikogebieten bestehen. Dies betrifft unter anderem die Poldergebiete von Peene und Trebel bei Demmin und 500 Meter breite Uferstreifen um große Seen wie Müritz, Galenbecker See und Fleesensee, weil es dort viele Wildvögel gibt. In allen anderen Regionen dürften privat gehaltene Hühner, Gänse, Enten und anderes Geflügel wieder an die frische Luft. Gewerbliche Geflügelhalter könnten Ausnahmen von der Stallpflicht nur per Antrag erhalten.

Zuvor hatten die vom Land am Mittwoch angekündigten Lockerungen bei der Stallpflicht die Kreisveterinärämter in Not gebracht. Hunderte Anrufe hätten die Telefonanlagen am Donnerstag fast lahmgelegt, sagten Sprecher der Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte. Die Sprecher forderten Geflügelhalter sofort auf, Anträge auf Ausnahmegenehmigungen generell schriftlich zu stellen. "Wir müssen wissen, wer ist der Halter, wie viele Tiere hat er und wo liegt der Betrieb", sagte der Kreisveterinär an der Seenplatte, Guntram Wagner.

Die Veterinärämter müssten auch wissen, ob Geflügelbestände in Gebieten liegen, wo viele Wildvögel rasten oder brüten, erläuterte der Kreissprecher von Vorpommern-Greifswald Achim Froitzheim. Bei den dortigen Veterinärämtern sei die Telefonanlage zusammengebrochen. In Vorpommern-Greifswald seien ebenfalls noch am Donnerstag die ersten Ausnahmegenehmigungen erteilt worden.

Das Schweriner Agrarministerium hatte am Mittwoch erklärt, zur Vogelgrippe-Abwehr an der Stallpflicht für Nutzgeflügel festhalten zu wollen, Ausnahmen aber zugelassen. Die Kreise dürften "in begründeten Einzelfällen" und nach Risikoprüfung die Freilandhaltung von Hühnern, Gänsen, Enten oder Puten wieder erlauben.

Im Nordosten galt seit November 2016 die Stallpflicht landesweit. Viele private Kleintierhalter forderten auch aus Tierschutzgründen den Stopp der generellen Einstallung, da die Tiere mit steigenden Temperaturen immer unruhiger würden. Das Ministerium hatte seine Zurückhaltung damit erklärt, dass parallel zum Frühlings-Vogelzug wieder vermehrt Infektionen mit dem hochansteckenden Virus H5N8 aufgetreten waren. Letzte Fälle waren zwei Seeadler auf einer Insel in Vorpommern und ein Pfau im Tierpark Greifswald./ww/DP/tos