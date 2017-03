ROUNDUP: Landesbank Helaba erwartet weiter sinkende Gewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem erneuten Gewinnrückgang 2016 erwartet die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) auch im laufenden Jahr keine Trendwende.



Das anhaltende Zinstief lässt Vorstandschef Herbert Hans Grüntker wenig optimistisch nach vorne schauen: "Vor diesem Hintergrund wiederhole ich die Ergebnisprognose des Vorjahres, wonach der Vorstand mit einem spürbaren Ergebnisrückgang rechnet", sagte Grüntker am Donnerstag in Frankfurt. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hinterlasse immer tiefere Spuren.

Das Ergebnis des vergangenen Jahres bezeichnete der Vorstand als "zufriedenstellend", obwohl der Gewinn weiter zurückging. Der erzielte Vorsteuergewinn von 549 Millionen Euro sei das drittbeste Ergebnis in der Geschichte des Instituts, betonte Grüntker. Besser hatte Deutschlands viertgrößte Landesbank nur im Rekordjahr 2014 (607 Mio Euro) sowie 2015 (596 Mio Euro) abgeschnitten.

Auf den Gewinnrückgang 2016 hatte der seit 1. Oktober 2015 amtierende Helaba-Chef schon Anfang vergangenen Jahres eingestimmt - auch wegen steigender regulatorischer Kosten und Kapitalanforderungen. Der Ergebnisrückgang sei aber dank eines lebhaften Neugeschäfts weniger stark ausgefallen als befürchtet, bilanzierte Grüntker.

Zugute kam der Helaba, dass sie letztlich weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zurücklegen musste als vor Jahresfrist. Der Bestand an faulen Schiffsfinanzierungen wurde weiter verringert. Drei Viertel der dort verbliebenen 860 Millionen Euro behandelt die Bank als Problemkredite. Unter dem Strich standen bei der Helaba 340 Millionen Euro Überschuss - rund 19 Prozent weniger als 2015 (419 Mio Euro).

Weiteres Ertragspotenzial sieht die Helaba, die mit konzernweit 6101 Mitarbeitern Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg betreut, im Firmenkundengeschäft: "Bis 2020 wollen wir unser Geschäft in Nordrhein-Westfalen weiter deutlich ausbauen", kündigte Grüntker an. Derzeit stammten mehr als 30 Prozent der Erträge im Firmenkundengeschäft aus diesem Markt. Alle Eigner sähen "die große Chance für die Helaba, sich als die zentrale Verbundbank in der Sparkassenorganisation zu etablieren", sagte Grüntker./ben/DP/jha