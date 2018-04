ROUNDUP: LVMH macht Hoffnung für Luxusbranche

PARIS (dpa-AFX) - Luxusverliebte Shopper aus China haben dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH einen fulminanten Start in das neue Geschäftsjahr verschafft.



Weltweit stiegen die Umsätze in den ersten drei Monaten des Jahres um zehn Prozent auf knapp 11 Milliarden Euro, wie der Konzern am Montagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der starke Euro bremste dabei. Währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis belief sich das Plus auf 13 Prozent.

Am Aktienmarkt wurde die Louis-Vuitton-Mutter dafür am Dienstag gefeiert. Der Konzern habe auch die höchsten Erwartungen übertreffen können, schrieb die Deutsche Bank in einem Kommentar. Die Marktteilnehmer hatten im Schnitt nur mit einem bereinigten Umsatzzuwachs von 8,5 Prozent gerechnet, da bereits das Vorjahr schon sehr gut gelaufen war. LVMH-Aktien gewannen an der Spitze des EuroStoxx 50 -Index über 5 Prozent auf 276 Euro und stiegen damit so stark wie seit Oktober nicht mehr.

Auch andere Werte aus der Luxusbranche wurden beflügelt: Aktien des Gucci-Eigners Kering gewannen 3 Prozent und auch die im MDax notierten Papiere des Modekonzerns Hugo Boss zogen im Kielwasser um ein gutes Prozent an.

Besonders gefragt bei LVMH waren zu Jahresbeginn Uhren und Schmuck. Der Umsatz der Sparte machte mit 20 Prozent plus den größten Satz nach vorn. Im Stammgeschäft mit Mode und Lederwaren lief es ebenfalls rund. Der Umsatz mit Marken wie Louis Vuitton, Celine, Christian Dior oder Fendi kletterte um 16 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Die Investmentbank Barclays führt dies vor allem auf die Dynamik der Kernmarke Louis Vuitton zurück, die aus Sicht der Barclays-Analysten im weiteren Verlauf des Jahres noch zunehmen dürfte. Die Experten setzen große Hoffnungen in Designer Virgil Abloh, der das Herrensegment der Marke voran bringen soll.

Der LVMH-Konzern hatte zuletzt stark in den Ausbau seines Onlinegeschäfts investiert. Zudem war es den Franzosen gelungen, den Geschmack junger Konsumenten zu treffen - etwa mit Luxus-Turnschuhen oder edlen Handy-Hüllen. Zu Gute kommt der gesamten Branche zudem die aufstrebende Mittelschicht in China, die viel Geld für Luxusartikel ausgibt. Allerdings bleibe abzuwarten, wie sich eine mögliche Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA auf die Stimmung der chinesischen Verbraucher auswirken könnte, warnte Barclays.

LVMH ist der einer der größten Luxuskonzern weltweit. Knapp die Hälfte der Aktien besitzt Firmenchef Bernard Arnault, den die Gruppe zum reichsten Mann Frankreichs gemacht hat. Neben Schmuck und Mode verkauft LVMH Champagner, Spirituosen, Kosmetik und Düfte. Vergangenes Jahr brachte LVMH die Parfümeriekette Sephora nach Deutschland und macht damit nun Platzhirsch Douglas Konkurrenz./she/mis/fba