ROUNDUP: LEG Immobilien erhöht Prognosen leicht - Aktie profitiert

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG rechnet dank Zukäufen, steigenden Mieten und geringeren Leerständen in den kommenden beiden Jahren mit steigenden Ergebnissen.



Für das laufende Jahr erhöhte LEG die Prognose für den operativen Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO I) leicht. Der Wert wird jetzt zwischen 288 und 293 Millionen Euro erwartet, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Damit liegt die Bandbreite für die Prognose jetzt vier Millionen Euro höher als zuvor.

2018 soll das operative Ergebnis dann auf 310 bis 316 Millionen Euro steigen. Auch hier hatte das Unternehmen zuletzt etwas weniger erwartet. An der Börse sorgte dies für Gewinne. Die im MDax notierte Aktie legte ein Prozent zu und zählte damit am Donnerstag in einem stagnierenden Gesamtmarkt zu den Gewinnern. Dies war zuletzt allerdings selten der Fall. Die LEG-Aktie tritt seit längerer Zeit auf der Stelle, während der Index für mittelgroße Werte deutlich zulegen konnte.

Im vergangenen Jahr konnte LEG das operative Ergebnis dank höherer Mieten und Zukäufen um 30,2 Prozent auf 268,3 Millionen Euro steigern. Die Mieten legten auf vergleichbarer Fläche um 2,5 Prozent auf durchschnittlich 5,34 Euro je Quadratmeter zu. Im frei finanzierten Bestand lag der Mietanstieg dagegen bei 3,4 Prozent. Der Leerstand lag mit 2,9 Prozent auf einem sehr niedrigen Niveau.

Vorstandschef Thomas Hegel kündigte höhere Investitionen in den Wohnungsbestand und einen Ausbau der Dienstleistungsaktivitäten an. So sollen sich die Investitionen in den Immobilienbestand von 18,20 Euro pro Quadratmeter im vergangenen Jahr auf mindestens 24 bis 29 Euro je Quadratmeter künftig deutlich erhöhen.

Mit rund 130 000 vorwiegend in Nordrhein-Westfalen gelegenen Mietwohnungen und rund 350 000 Bewohnern zählt die LEG zu den größten deutschen Immobilienunternehmen. Im zurücklegenden Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 763 Millionen Euro./zb/uta/DP/zb