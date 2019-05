ROUNDUP: Kurseinbruch beendet Bitcoin-Höhenflug

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kryptowährung Bitcoin hat am Freitag einen massiven Kursturz erlitten und die starken Gewinne seit Anfang Mai in kurzer Zeit größtenteils wieder abgegeben.



Am frühen Morgen brach der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp innerhalb weniger Minuten von zuvor knapp 8000 US-Dollar auf nur noch 6178 Dollar ein, ohne dass es hierzu eine passende Nachricht gab. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen.

Im weiteren Handelsverlauf konnte sich die Digitalwährung allerdings schnell und kräftig erholen. Sie wurde am Vormittag wieder deutlich höher bei 7300 Dollar gehandelt. Der Kurs ist damit aber immer noch mehr als sieben Prozent niedriger als in der vergangenen Nacht.

Neben dem Bitcoin gerieten auch andere Kryptowährungen unter Druck. So gab beispielsweise der Ethereum-Kurs ebenfalls mehr als sieben Prozent nach.

Seit Anfang des Monats hatte der Bitcoin bis zum Donnerstag kontinuierlich an Wert gewonnen. Der Kurs war im Verlauf des Monats Mai in der Spitze um etwa 3000 Dollar gestiegen. Seit Beginn des Jahres hatte sich der Wert bis zum Donnerstag in etwa verdoppelt. Trotz dieser massiven Kursgewinne wurde die Digitalwährung im Wochenverlauf aber weit unterhalb des Rekordhochs gehandelt, das Ende 2017 bei rund 20 000 Dollar erreicht worden war.

Marktbeobachter hatten sich in den vergangenen Tagen immer wieder schwer getan, eine Begründung für die jüngsten Kursgewinne beim Bitcoin zu nennen. Sie sprachen unter anderem von einem wachsenden Interesse institutioneller Investoren an der Digitalwährung. Gleichzeit wurde von Analysten im Verlauf der Woche mehrfach auf die Gefahr eines möglicherweise starken Rückschlags beim Bitcoin hingewiesen./jkr/bgf/fba