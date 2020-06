ROUNDUP: Kreml kritisiert engere Nato-Partnerschaft mit Ukraine

MOSKAU/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Russland hat den neuen Status einer noch engeren Partnerschaft der Nato mit der Ukraine kritisiert.



"Wir sind nicht der Auffassung, dass das einer Festigung der Sicherheit und Stabilität in Europa dient", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. "Wir verhalten uns immer wachsam gegenüber einer Annäherung der militärischen Infrastruktur der Nato an unsere Grenzen", sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Russland werde deshalb für seine eigene Sicherheit entsprechende Vorkehrungen treffen.

Die Nato hatte am Freitag mitgeteilt, die im Konflikt mit Russland stehende Ukraine in das sogenannte "Enhanced Opportunities Program" (EOP) aufzunehmen. Damit bekommt die Ukraine erweiterte Beteiligungsmöglichkeiten an Nato-Manövern und Kooperationsprojekten sowie Zugriff auf ausgewählte geheime Bündnisinformationen.

"Wir verfolgen das Vorgehen immer mit hoher Aufmerksamkeit, wenn die Nato, sagen wir mal so, immer neue Länder auf unterschiedliche Weise absorbiert", sagte Peskow. Die Ukraine sieht Russland wegen der Kämpfe um die abtrünnigen prorussischen Gebiete in den Regionen Donezk und Luhansk und seit der Annexion ihrer Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Aggressor. Die Ex-Sowjetrepublik setzt deshalb zur Abschreckung Russlands auf die Nato.

Diplomaten im Westen betonen allerdings, dass der neue Status keinen weiteren Schritt in Richtung einer Bündnismitgliedschaft darstelle. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bestätigte am Dienstag zudem, dass Ungarn noch immer Nato-Ukraine-Gespräche auf Ministerebene blockiere. Das Bündnismitglied will die Ukraine so dazu bringen, Regelungen zu revidieren, die den Schulunterricht in den Sprachen von Minderheiten nur noch in eingeschränkter Form zulassen. Davon ist vor allem die russische, aber auch die ungarische Minderheit in der Ukraine betroffen.

Die Ukraine ist seit Jahren ein Partner der Nato, stellt Truppen für die Bündniseinsätze in Afghanistan und im Kosovo. Auch eine Beteiligung an ausgewählten Manövern gibt es seit längerem. Die Ukraine hatte den neuen Status mit Freude und Dankbarkeit aufgenommen./aha/DP/fba