ROUNDUP/Kreise: iPhone-Fertiger Foxconn plant massive Sparmaßnahmen

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

PEKING (dpa-AFX) - Der vor allem als iPhone-Hersteller bekannte Auftragsfertiger Foxconn plant laut einem Medienbericht drastische Sparmaßnahmen für kommendes Jahr.



Die Kosten sollen um 20 Milliarden Yuan (2,5 Mrd Euro) gesenkt werden, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf ein internes Rundschreiben. Allein der auf iPhone-Fertigung spezialisierte Bereich solle sechs Milliarden Yuan (760 Mio Euro) einsparen. Rund jeder zehnte Mitarbeiter aus nicht-technischen Bereichen solle gehen. Foxconn erklärte in einer Stellungnahme an Bloomberg, das Unternehmen stelle vor jedem neuen Jahr sein Geschäft auf den Prüfstand.