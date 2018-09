ROUNDUP/Kreise: Thyssenkrupp will sich aufspalten

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp bastelt Kreisen zufolge an seiner Aufspaltung.



Der Konzern erwäge durch die Abtrennung der Nicht-Stahlaktivitäten eine Teilung des Konzerns in zwei Unternehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Aktionäre von Thyssenkrupp sollen Anteile der neuen Gesellschaft erhalten, auf die dann Sparten wie Anlagen- und Schiffbau, Aufzüge oder das Komponentengeschäft übergehen. Thyssenkrupp will den Kreiseinformationen zufolge eine Minderheitsbeteiligung behalten.

Zudem werde auch über einen Börsengang der Aufzugsparte oder ein Zusammenlegen des Geschäfts mit der finnischen Kone diskutiert, hieß es in den Kreisen. Diese Varianten seien zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings weniger wahrscheinlich. Der zweitgrößte Thyssen-Aktionär, die Beteiligungsgesellschaft Cevian, unterstütze die Aufspaltungspläne.

Die Aktien sprangen um mehr als 9 Prozent an. "Mit einer Aufspaltung dürfte der Konglomeratsabschlag am Markt deutlich sinken", sagte ein Händler. ThyssenKrupp sei "eine der interessantesten Restrukturierungs-Stories" überhaupt an den Börsen, entsprechend ausgeprägt sei nun die Euphorie von Anlegern./she/bek/fba/she/he