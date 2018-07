ROUNDUP/Kreise: Telekom und Stuttgart stecken Milliardenbetrag in Glasfaser

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom und die Region Stuttgart wollen das Glasfasernetz der Region Stuttgart massiv ausbauen.



Nach dpa-Informationen wird die Telekom dafür in den kommenden zwölf Jahren 1,1 Milliarden Euro aufwenden, die Städte und Kommunen der Region wollen sich zusammen mit 500 Millionen Euro beteiligen. Am Montag werden die Projektpartner in Stuttgart eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen.

Durch den Ausbau des Netzes sollen bis 2025 die Hälfte aller Privathaushalte der Region sowie sämtliche Gewerbegebiete Anschluss ans schnelle Internet haben. Nach Informationen der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten" werden weitere 40 Prozent aller Haushalte spätestens 2030 vom neuen Breitbandnetz profitieren.

Bei der Investition der Telekom handele es sich um ein deutschlandweit einmaliges Modellprojekt, hieß es bereits vergangene Woche bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS), die neben den fünf Landkreisen und der Stadt Stuttgart zu den Partnern gehört. Demnach ist das Vorhaben Teil einer neuen Strategie der Telekom, den Ausbau des Glasfasernetzes gemeinsam mit der öffentlichen Hand voranzutreiben.

Mit Glasfaserkabeln sind weit höhere Bandbreiten und Anwendungen wie beispielsweise das Internet der Dinge, autonomes Fahren oder auch der Mobilfunkstandard 5G möglich. Auf den neuen Mobilfunkstandard soll die Region Stuttgart im Zuge des Netzausbaus als eine der ersten Regionen in Deutschland zugreifen können./axa/DP/men