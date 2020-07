ROUNDUP/Kreise: Talanx-Aktionär will Anteilspaket auf den Markt werfen

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

LONDON (dpa-AFX) - Der Talanx -Großaktionär und Lebensversicherer Meiji Yasuda will laut Kreisen ein Paket an Anteilen des SDax -Konzerns verkaufen.



3,79 Millionen Papiere möchte der Versicherer abgeben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf ein Verkaufsdokument der Banken berichtete. Das sind 1,5 Prozent der Talanx-Aktien. Er platziert die Aktien demnach zu 33,10 Euro. Die Papiere gingen nach der Nachricht auf Talfahrt und notierten etwa 3 Prozent schwächer zu einem Kurs von 33,76 Euro./fba/men