ROUNDUP: Kranhersteller Demag droht ein Job-Kahlschlag

WETTER (dpa-AFX) - Beim Kranhersteller Demag drohen herbe personelle Einschnitte.



Laut Betriebsrat und IG Metall plant die Chefetage am Standort Wetter an der Ruhr den Abbau von 400 Arbeitsplätzen - damit wäre fast jeder Dritte von gut 1300 dortigen Mitarbeitern betroffen. So könnten in den kommenden ein bis zwei Jahren 27 Millionen Euro eingespart werden. Zuvor hatte der WDR über die Belegschaftsversammlung am Donnerstag in Wetter berichtet.

Eine Sprecherin der Geschäftsführung bestätigte, dass Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Genaue Zahlen nannte sie nicht - die Gespräche mit der Arbeitnehmerseite liefen noch, es sei also noch nichts in trockenen Tüchern. Wichtig sei, dass der finnische Mutterkonzern Konecranes auch künftig auf den Standort Wetter setze und dort rund acht Millionen Euro investieren wolle. Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, seien bessere Arbeitsabläufe, eine andere interne Struktur und Investitionen nötig - im Zuge dieser Veränderungen sei der Abbau von Arbeitsplätzen "leider unumgänglich", sagte die Sprecherin.

Der finnische Konzern Konecranes mit aktuell mehr als 16 000 Mitarbeitern weltweit hatte Demag 2017 übernommen und hohe Kosteneinsparungen angepeilt - der Stellenabbau in Wetter ist nun ein weiterer Schritt auf dem Sparkurs. Die Arbeitnehmerseite kündigte Proteste an. Sie fordert den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen sowie eine Standortgarantie bis 2030. Außerdem soll die Firma sich verpflichten, die Stellenzahl in Wetter auch langfristig nicht unter 1000 zu drücken. Die Krane von Demag werden in Papierwerken, Stahlhallen oder am Hafen eingesetzt.

Konecranes plant bei Demag auch in anderen Bereichen Veränderungen - etwa 400 Service-Techniker, die beim Kunden Reparaturen und Wartungsarbeiten durchführen, sollen 2019 in einen Service-Konzernteil von Konecranes wechseln. Am 6. November steht eine Gesprächsrunde zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern an./wdw/DP/he