ROUNDUP: Kooperation Berlin/Paris bei Bienenschutz und künstlicher Intelligenz

PARIS (dpa-AFX) - Deutschland will gemeinsam mit Frankreich die Entwicklung künstlicher Intelligenz vorantreiben und zum Schutz von Insekten für weniger Pestizide in der Landwirtschaft kämpfen.



Das haben die dafür zuständigen Fachministerinnen Anja Karliczek (CDU/Forschung) und Svenja Schulze (SPD/Umwelt) bei ihren ersten Besuchen in Paris angekündigt beziehungsweise mit ihren Amtskollegen vereinbart.

"Wir wollen beim Insektenschutz eine Achse Berlin-Paris bilden", sagte die SPD-Politikerin Schulze der Deutschen Presse-Agentur. Sie wolle nicht nur den Einsatz der Insekten- und Unkrautgifte Neonikotinoide und Glyphosat beenden, sondern generell eine neue Pflanzenschutz-Politik erreichen. "Wir müssen alles tun, um den enormen Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen", teilten Schulze und ihr französischer Kollege Nicolas Hulot am Donnerstag nach einem Gespräch in Paris mit.

Die SPD-Politikerin forderte bei ihrem Antrittsbesuch in Paris, die Laufzeit des grenznahen französischen Atomkraftwerks Cattenom nicht über 40 Jahre hinaus zu verlängern. Die 1986 in Betrieb genommene Anlage steht in Deutschland wegen Sicherheitsbedenken in der Kritik.

Forschungsministerin Karliczek warb für eine deutsch-französische Kooperation bei künstlicher Intelligenz. "Wir haben jetzt die Chance, gemeinsame Schritte ins Auge zu fassen, damit wir bei der künstlichen Intelligenz weltweit mitgestalten können", sagte sie am Donnerstag ebenfalls in Paris. Dort stellte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Strategie seines Landes zur künstlichen Intelligenz vor.

Karliczek plädierte bei ihrer ersten Auslandsreise als Ministerin für ein Netzwerk aus deutschen und französischen "Exzellenz-Standorten" für die Erforschung und Nutzung von künstlicher Intelligenz. "Auf dieser Basis stelle ich mir bilaterale Programme vor, bei denen Wissenschaft und Industrie aus beiden Ländern gemeinsam an konkreten Projekten arbeiten können."