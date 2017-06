ROUNDUP: Konzerne rechnen nach Atomsteuer-Spruch mit Milliarden

Weitere Suchergebnisse zu "EnBW":

KARLSRUHE/ESSEN (dpa-AFX) - Nach dem gerichtlichen Scheitern der Brennelementesteuer erwarten die deutschen Atomkonzerne Rückerstattungen in Milliardenhöhe.



Der Essener Eon -Konzern bezifferte seinen Anspruch auf insgesamt 3,3 Milliarden Euro - Steuerzahlungen von 2,85 Milliarden Euro plus 450 Millionen Euro Zinsen, wie Eon am Mittwoch nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mitteilte.

Das Unternehmen werde das Geld zur Schuldentilgung und Stärkung der Bilanz einsetzen. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sowie für den bereinigten Konzernüberschuss bleibe davon unberührt, hieß es von Eon weiter.

KOMPLETTE RÜCKERSTATTUNG ERWARTET

RWE geht von der kompletten Rückerstattung seiner seit 2011 gezahlten Kernbrennstoffsteuer von 1,7 Milliarden Euro aus, wie das Unternehmen erklärte. Zur Verwendung des Geldes gebe es noch keinen Beschluss.