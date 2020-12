ROUNDUP/Konsequenzen illegaler Demo: Polizei nimmt Hunderte Personalien auf

ERFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten illegalen Protesten gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in Erfurt müssen viele der Demonstranten mit Konsequenzen rechnen.



Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden 21 Strafanzeigen und 382 Ordnungswidrigkeiten erfasst. Insgesamt seien Personalien von rund 400 Demo-Teilnehmern aufgenommen worden, sagte sie am Montag auf Anfrage. Bei den Strafanzeigen gehe es zum überwiegenden Teil um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und um Beleidigung, bei den Ordnungswidrigkeiten vor allem um Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz und gegen die in Erfurt geltenden Anti-Corona-Regeln.

Umgekehrt stellten Demonstranten Strafanzeige gegen Polizisten - zum Beispiel wegen Körperverletzung. Die Thüringer AfD-Landtagsfraktion warf der Erfurter Polizei Gewalt gegen einen ihrer Abgeordneten vor, der die Proteste als Beobachter begleitet habe. Der Abgeordnete und Arzt Wolfgang Lauerwald sei von der Polizei an der Versorgung eines am Boden liegenden Menschen gehindert worden, teilte die Fraktion mit.

"Die Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde durch die Polizei gewaltsam unterbrochen. Gegen den Landtagsabgeordneten wurde Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erhoben", hieß es in einer Mitteilung. Lauerwald selbst erklärte, er sei bei einer Rettungsmaßnahme nicht nur behindert worden, sondern habe auch Gewalt erfahren. "Ich empfinde das nicht nur als gesetzwidrig, sondern auch zutiefst inhuman." Eine Sprecherin der Erfurter Polizei sagte, die Vorwürfe seien bekannt. Zudem habe Lauerwald Strafanzeige gegen einen Polizeibeamten gestellt. Man prüfe den Sachverhalt. Ob die Vorwürfe zutreffen, ist bislang nicht klar.

Am Samstag hatten sich ungeachtet eines gerichtlichen Verbots rund 500 Menschen auf dem Domplatz in der Erfurter Innenstadt versammelt, um gegen die Anti-Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Teils eskalierte die Situation Beobachtern zufolge, als die Sicherheitskräfte versuchten, die nicht genehmigte Zusammenkunft aufzulösen und die Identitäten der Teilnehmer festzustellen. Auch Rettungswagen waren im Einsatz.

Nach Angaben der Sprecherin waren die Teilnehmer etwa eine halbe Stunde lang von der Polizei gewarnt worden, bevor die Personalien der Teilnehmer erfasst wurden. Anschließend wurden die Ausweisdokumente der Protestler abgefilmt und damit die persönlichen Daten erfasst. Sie sollen nun an die Stadt Erfurt übermittelt werden.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) dankte der Polizei "für das konsequente Durchgreifen auf dem Domplatz", wie er am Montag beim Kurznachrichtendienst Twitter schrieb. Wie zuvor bereits Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kritisierte Maier, dass Landtagsabgeordnete der AfD bei der Demonstration dabei gewesen seien. Sie hätten "durch ihr unverantwortliches Verhalten die Gesundheit von Unbeteiligten und Polizistinnen und Polizisten gefährdet", schrieb der Minister./htz/DP/eas