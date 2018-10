ROUNDUP: Kohlekommission berät - Weiter Streit um Hambacher Forst

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

BERLIN/KERPEN (dpa-AFX) - Die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission ringt um einen ersten wichtigen Kompromiss.



Auf der Tagesordnung des Gremiums stand am Donnerstag in Berlin ein Zwischenbericht zum Strukturwandel in den Kohlerevieren. Ob es bis zum Abend eine Einigung geben würde, ließen mehrere Mitglieder offen. Umstritten ist, wie konkret die Zusagen für die Lausitz oder das Rheinische Revier sein sollen, bevor die Regionen Zugeständnisse für einen Ausstieg aus der Förderung gemacht haben. Unterdessen gibt es in Nordrhein-Westfalen weiter Streit um den Hambacher Forst.

Die Kohlekommission hat den Auftrag, bis Ende des Jahres einen Fahrplan für den Ausstieg aus der Braunkohle vorzulegen, inklusive eines Enddatums. "Da ist noch nichts festgesetzt. Wir haben darüber in der Kommission noch nicht gesprochen", sagte der Vorsitzende des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Kommissionsmitglied Hubert Weiger, zum Auftakt der Sitzung. Als mögliches Szenario wird immer wieder ein Ausstieg bis spätestens 2038 genannt. Offiziell soll darüber erst diskutiert werden, nachdem Perspektiven für die Kohleregionen feststehen.

Am Vortag war die Kommission ins Rheinische Revier gefahren, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Dort geht die Polizei weiter konsequent gegen Braunkohlegegner vor. Nach der Räumung eines Protestcamps in der Nacht begannen die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen damit, Aktivisten aus besetzten Häusern im Kerpener Stadtteil Manheim zu holen. Er soll dem Tagebau weichen.

Die Protestgruppe, die die leerstehenden Gebäude am Rande des Tagebaus seit der vergangenen Woche besetzt hielt, wolle die Häuser nicht freiwillig verlassen, teilte die Polizei mit. Der Energiekonzern RWE als Eigentümer der besetzten Gebäude habe in der vergangenen Woche Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs bei der Aachener Polizei gestellt.

In der Nacht hatte die Polizei ein Protestcamp von etwa 100 Aktivisten auf einem RWE-Grundstück in der Nähe des Hambacher Forstes geräumt. Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" hält dennoch an seinen Protest- und Blockadeplänen fest. Wohin die vielen Teilnehmer jetzt gehen sollen, ließ eine Sprecherin zunächst offen.

RWE will den Wald roden, um die darunterliegende Braunkohle abzubaggern. Das hatte ein Gericht vorerst gestoppt. Offiziell hat der Streit um den Hambacher Forst nichts mit der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" zu tun, wie die Kohlekommission eigentlich heißt. Er belastet aber die Verhandlungen, weil Klimaschützer argumentieren, dass die Kohle im Boden bleiben könne und solle./ted/DP/stw