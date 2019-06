ROUNDUP: Klimaschützer enttäuscht von EU-Gipfel - Merkel: Besser als gedacht

BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Staaten haben sich beim Gipfel nicht auf ein neues Klimaschutz-Ziel für das Jahr 2050 geeinigt - aber die Bundesregierung ist trotzdem zufrieden mit den Beschlüssen.



Noch im März hätte sie nicht mit einer so breiten Mehrheit der EU-Länder für eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2050 gerechnet, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag zum Abschluss des Gipfels in Brüssel. Deutschland habe sich diesem Ziel inzwischen angeschlossen. "Insofern muss ich sagen, finde ich, dass es besser ist, als ich erwartet hatte." Klimaschützer äußerten sich dagegen schwer enttäuscht und forderten, schnell nachzusteuern.

Der Gipfel hatte sich am Donnerstag trotz stundenlangen Streits nicht auf das Ziel festlegen können, bis 2050 den Treibhausgas-Ausstoß unterm Strich auf null zu bringen. Das Datum wurde aus der bereits vorbereiteten Gipfelerklärung gestrichen, weil einzelne Länder sich querstellten. Zur Festschreibung des Zieldatums wäre Einstimmigkeit nötig gewesen. Treibhausgasneutral bedeutet, dass verbleibende Emissionen komplett ausgeglichen werden, etwa durch Aufforstung oder Speicherung. Anfang 2020 soll die neue Klimastrategie der EU fertig sein und den Vereinten Nationen übermittelt werden.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) forderte, dass Deutschland und die anderen die Länder, die sich schon jetzt zu diesem Ziel bekennen, ihre Klimapolitik auch "genau" nach ihm ausrichten. Im September will die Bundesregierung allerdings erstmal einen Plan vorlegen, wie sie das aktuelle Ziel für das Jahr 2030 - 55 Prozent weniger CO2 als 1990 - schaffen will.

Umwelt- und Klimaschützer werteten das Gipfelergebnis als Rückschlag. "Hätte sich die Bundesregierung frühzeitig gemeinsam mit Frankreich engagiert, Polen und andere Bremserländer mit an Bord zu holen, gäbe es jetzt mit einiger Wahrscheinlichkeit ein anderes Ergebnis", sagte Christoph Bals von Germanwatch. Es brauche einen formalen Beschluss zur Klimaneutralität 2050 noch vor dem Klimagipfel in New York, zu dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres eingeladen hat, und einen EU-Sondergipfel dazu im Sommer.

Jan Kowalzig von Oxfam sprach einer "peinlichen Vorstellung". "Die Zerstörungen der Monsterstürme in Mosambik, die extreme Hitze in Indien oder die Dürre am Horn von Afrika zeigen, wie ernst die Lage ist." Stefan Krug von Greenpeace kritisierte: "Einige wenige osteuropäische Staaten haben heute verhindert, dass der Stillstand beim europäischen Klimaschutz aufgebrochen wird."

Aus Sicht der Klimaschützer hätte die EU nicht nur mit Blick auf 2050 ein neues Ziel setzen müssen, sondern auch die Ziele für 2030 schärfen. Das Pariser Klimaabkommen sieht vor, dass die Staaten nach und nach immer ehrgeiziger wird, um die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen und katastrophale Folgen abzuwenden.

Der Industrieverband BDI begrüßte dagegen, dass das neue 2050-Ziel nicht festgezurrt wurde. Durch den "Verzicht" darauf hätten die Staats- und Regierungschefs "verhindert, dass die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit in Europa noch größer wird", sagte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. "Immer ambitioniertere Fernziele lenken nur von der politischen Verpflichtung ab, schon heute effiziente Pfade zu beschreiten, die ökologisch, sozial und wirtschaftlich effizient und ausgewogen sind."

Enttäuscht äußerte sich die FDP im Bundestag. Das Ziel der Klimaneutralität "wäre ein starkes Zeichen der EU gewesen", sagte der klimapolitische Sprecher der Fraktion, Lukas Köhler. "Jetzt gilt es aber, die bisher noch skeptischen Mitgliedstaaten nicht zu verteufeln, sondern Überzeugungsarbeit zu leisten."/ted/DP/zb