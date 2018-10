ROUNDUP: Kion-Aufträge überraschen positiv - Lieferengpässe belasten aber noch

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Lieferengpässe haben den Gabelstapler-Hersteller Kion im dritten Quartal weiter belastet - allerdings waren die Folgen nicht mehr so stark wie im ersten Halbjahr.



Zudem drückten höhere Material- und Personalkosten auf das operative Ergebnis, wie Kion am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Erfreulich war die Auftragslage: Der Konzern verzeichnete eine starke Nachfrage nach Gabelstaplern und automatisierten Lösungen für Lieferketten. An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die zuletzt stark unter Druck stehende Aktie legte am Vormittag bis zu 14 Prozent zu.

Als "guten Fortschritt im dritten Quartal", bezeichnet Glen Liddy, Experte bei der US-Bank JPMorgan die Zahlen. Auch die Deutsche-Bank-Analystin Felicitas von Bismarck sieht den Gabelstapler-Hersteller von Marken wie Still und Linde auf Wachstumskurs. Der Auftragseingang im dritten Quartal sei gut und der Ausblick bestätigt. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Aufträge im dritten Quartal um 11,5 Prozent auf 2,06 Milliarden Euro, was die Schätzungen übertraf.

Besonders groß ist das Interesse an Lieferketten-Lösungen. In diesem Segment zog der Auftragseingang um mehr als ein Fünftel auf knapp 600 Millionen Euro. Dass der Umsatz in dem Bereich dennoch sank, führt der Konzern auf Verzögerungen bei der Projektvergabe einiger Kunden in früheren Quartalen zurück.

Die Automatisierung von Sortierung und Warentransport sieht das Unternehmen als Wachstumstreiber. Durch die zunehmende Ausrichtung vieler Kunden auf das Internetgeschäft würden viele Unternehmen ihre Lieferketten auch dementsprechend neu ausrichten, wovon Kion profitiert.

Im Bereich Gabelstapler, Lagertechnik und verbundene Dienstleistungen zogen die Aufträge ebenfalls um rund 8 Prozent an. Neben Lieferengpässen bei Zulieferern, höheren Materialpreisen und Lohnsteigerungen belasteten auch hier Währungseffekte.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank das im dritten Quartal um 1,4 Prozent auf 193 Millionen Euro. Die Bereinigung bezieht sich vor allem auf buchhalterische Folgen der Dematic-Übernahme. Unter dem Strich konnte Kion sein Ergebnis im dritten Quartal jedoch um mehr als ein Fünftel auf 96,1 Millionen Euro verbessern.

Konzernchef Gordon Riske geht davon aus, dass Kion seine Prognose für das Gesamtjahr trotz der temporären Lieferengpässe erreicht. Der Umsatz soll zwischen 7,7 und 8,2 Milliarden Euro liegen. Beim bereinigten Ebit werden 770 bis 835 Millionen (2017: 766 Mio Euro) Euro angepeilt. Der Konzern beschäftigt mehr als 32 000 Mitarbeiter. 2017 lag der Umsatz bei 7,65 Milliarden Euro./elm/zb/mis