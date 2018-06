ROUNDUP: Kein Wonnemonat Mai im deutschen Einzelhandel

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschlands Einzelhändler haben im Mai bei weniger Verkaufstagen etwas schlechtere Geschäfte gemacht als im Vorjahresmonat.



Der Umsatz sank - bereinigt um die Preisentwicklung - um 1,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Nominal, also nicht preisbereinigt, setzte die Branche 0,2 Prozent mehr um als ein Jahr zuvor. Der Mai hatte in diesem Jahr einen Verkaufstag weniger als 2017.

Im Monatsvergleich fielen die Zahlen noch schlechter aus. Preisbereinigt lagen die Erlöse 2,1 Prozent tiefer als im April. Das ist der stärkste Rückgang seit Dezember 2013. Positiv fällt dagegen die Bilanz für die ersten fünf Monate insgesamt aus. Der Einzelhandel setzte preisbereinigt 1,0 Prozent und nominal 2,5 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum.