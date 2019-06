ROUNDUP: Kabinett entscheidet über Haushalt 2020

BERLIN (dpa-AFX) - Das Kabinett will am Mittwoch den Bundeshaushalt für 2020 absegnen.



Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach der trüben Steuerschätzung noch einmal nachgebessert und alle Ministerien zu weiteren Einsparungen aufgefordert. Insgesamt sind nun Ausgaben in Höhe von 359,9 Milliarden Euro geplant. Dass der Etat trotz weniger stark steigender Steuereinnahmen ausgeglichen ist, liegt aber vor allem an niedrigen Zinsen.

Aus Sicht der FDP rechnet sich die Bundesregierung ihren Haushalt mit Finanztricks schön. "Für Olaf Scholz ist es an der Zeit, sich ehrlich zu machen", sagte der Haushaltspolitiker Otto Fricke der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist zu befürchten, dass die Ausgabenkürzungen jetzt letztlich wieder nur Feigenblätter sind und mit Haushaltstricks wie globalen Minderausgaben erreicht werden."

Die schwarz-rote Koalition muss angesichts der eingetrübten Konjunktur und geringerer Zuwächse bei den Steuereinnahmen den Gürtel enger schnallen. Oberste Priorität von Finanzminister Scholz (SPD) ist eine schwarze Null für 2020, also ein Haushalt ohne neue Schulden. Dafür plant er mit globalen Minderausgaben von rund 3,6 Milliarden Euro. Das sind Einsparverpflichtungen, die aber nicht konkret unterlegt sind - man rechnet stattdessen damit, dass am Ende des Haushaltsjahres ohnehin Geld übrig bleibt, weil nicht alles wie geplant investiert werden kann.

"Die Ausgabenträume dieser sozialdemokratischen Koalition sind nun erkennbar geplatzt", sagte Fricke weiter. Anstatt erst die Erwartungen der Bürger auf soziale Wohltaten mit der Gießkanne hochzuschrauben, hätte die Bundesregierung ihre Ausgaben auf die wichtigen Zukunftsbereiche konzentrieren sollen: Bildung, Forschung, Digitalisierung und Investition.

Die Industrie wirft der Bundesregierung unterdessen falsche Schwerpunkte beim Haushalt für 2020 vor. Angesichts fallender Wachstumsprognosen und abnehmender Auftragseingänge müsse alle Priorität auf Investitionen und Innovation liegen, forderte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Es wäre fahrlässig, jetzt keine Kurskorrektur vorzunehmen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Die Bundesregierung muss jetzt beweisen, dass sie die Zeichen der Zeit erkennt und bereit ist, Verantwortung für die wirtschaftliche Zukunft dieses Landes zu übernehmen."

Die noch vorhandenen Überschüsse müssten stärker für Investitionen genutzt werden, forderte der BDI. Allerdings plant die Bundesregierung derzeit schon mit Investitionen von 39,8 Milliarden Euro - fast einer Milliarde mehr als in diesem Jahr.

Der Sozialverband VdK Deutschland mahnte: "Bei den Beratungen zum Haushalt 2020 darf das Bundeskabinett den Kampf gegen soziale Ungleichheit nicht vergessen. Klar muss sein, dass es Einsparungen bei wichtigen sozialpolitischen Maßnahmen nicht geben darf", sagte Präsidentin Verena Bentele. Die Grundrente müsse kommen, denn sie schütze Menschen vor Altersarmut und erkenne die Lebensleistung von Menschen an./tam/DP/zb