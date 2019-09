ROUNDUP: Japans Zentralbank hält Geldpolitik locker und kündigt Überprüfung an

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Zentralbank hält an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest.



Weder änderte sie etwas an ihrer Zinskurvenkontrolle, mit der sie sowohl die kurz- als auch die langfristigen Kapitalmarktzinsen steuern will. Noch wurden die Mengen an Wertpapieren, die sie regelmäßig von den Banken kauft, geändert. Das teilte die Bank of Japan nach ihrer zweitägigen Sitzung am Donnerstag in Tokio mit.

Analysten hatten mehrheitlich mit einer unveränderten Geldpolitik gerechnet. Allerdings hatte es zuletzt immer häufiger Spekulationen gegeben, die Bank of Japan könnte es anderen großen Notenbanken gleichtun und ihre Ausrichtung weiter lockern. Vor einer Woche hatte die Europäische Zentralbank (EZB) ein umfangreiches Lockerungspaket verabschiedet, am Mittwoch zog die US-Notenbank Fed mit einer zweiten Zinssenkung in diesem Jahr nach.

Die Bank of Japan ließ die Tür für eine geldpolitische Lockerung aber offen. Sie kündigte an, auf ihrer nächsten Zinssitzung Ende Oktober eine umfangreiche Überprüfung der wirtschaftlichen Lage vorzunehmen. Zudem äußerte sie Sorge, dass sie noch größere Probleme bei der Erreichung ihres Inflationsziels von zwei Prozent bekommen könnte. Diese Marke hat die Notenbank seit langem nicht mehr erreicht - trotz Zinsen unterhalb der Nulllinie und einer riesigen Geldschwemme in Form von Staatsanleihekäufen.

Ökonomen bezweifeln zunehmend die Wirksamkeit zusätzlicher geldpolitischer Lockerungen rund um den Globus. Hinzu kommt, dass die japanischen Banken seit längerem unter den teils negativen Leitzinsen leiden. Die Bank of Japan versucht, diese Belastung durch Freibeträge und gestaffelte Zinsen zu verringern. Ähnlich geht mittlerweile die EZB in Europa vor.

Diskutiert wird unter Ökonomen, wie die japanische Zentralbank ihre Geldpolitik weiter lockern könnte, ohne das Bankensystem zu überlasten. Als eine Möglichkeit gilt eine weitere Zinssenkung noch tiefer in den Negativbereich bei gleichzeitiger Ausweitung der Entlastungsmaßnahmen für die nationalen Banken.

Eine andere Option wäre, über gezielte Westpapierkäufe eine steilere Zinskurve zu erreichen. Die flache Zinsstruktur lastet auf der Fristentransformation der Banken und erschwert ihnen ihr klassisches Geschäft der Einlagengenerierung und Kreditvergabe. Eine Überlegung lautet, dass die Notenbank mehr kurz- anstatt langfristiger Staatsanleihen erwerben oder letztere sogar veräußern könnte. Fachleute sprechen von einer "umgekehrten Operation Twist" - in Anlehnung an ein Vorgehen von der US-Notenbank Fed während der Finanzkrise./bgf/jsl/fba