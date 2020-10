ROUNDUP: Israel lockert Flugbeschränkungen in Corona-Krise

TEL AVIV (dpa-AFX) - Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen hat die israelische Regierung eine Lockerung der Flugbeschränkungen beschlossen.



Von diesem Freitag an sollen Restriktionen am internationalen Flughafen Ben Gurion für Reisende wieder aufgehoben werden, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstag mitteilte. "Von Freitag an kann jeder, der es will, fliegen, wohin er will", erläuterte die israelische Verkehrsministerin Miri Regev nach Medienberichten.

Seit Verhängung eines zweiten Lockdowns am 18. September waren internationale Flugreisen nur in Ausnahmefällen erlaubt. Ausreisen durften zuletzt nur Israelis, die vor Beginn einer Verschärfung des Lockdowns am 25. September Flüge gebucht hatten. Diese Beschränkung wäre mit den neuen Lockerungen wieder aufgehoben.

Wenn Israelis in sogenannte "grüne Länder" mit niedrigen Corona-Infektionszahlen reisen, müssen sie nach ihrer Rückkehr nicht in Quarantäne. Wer aber in "rote Länder" mit hohen Infektionszahlen reist, muss nach der Rückkehr für zwei Wochen in Quarantäne.

Die Wiederöffnung des Flughafens ist die erste Lockerungsmaßnahme seit Beginn des Lockdowns Mitte September. Andere Beschränkungen sollen mindestens bis Sonntag in Kraft bleiben.

Die Pandemie verlief in Israel zunächst glimpflich, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach Lockerungen und einer massiven Zunahme der Fallzahlen im Laufe des Sommers gilt seit dem 18. September ein zweiter landesweiter Lockdown. Zuletzt zeichnete sich aber ein Rückgang der Infektionszahlen ab. Das Gesundheitsministerium wies am Donnerstagmorgen 1994 neue Fälle aus. Am 30. September waren es noch mehr als 9000 gewesen.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich in Israel mit seinen rund neun Millionen Einwohnern nach offiziellen Angaben mindestens 299 253 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. 2099 Menschen starben bisher in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die Corona-Krise hat Israel auch wirtschaftlich schwer geschadet. Nach Angaben des Tourismusministeriums wurde im September nur 15 100 Touristen die Einreise erlaubt. Dies sei im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Rückgang von 96 Prozent. In den Monaten Januar bis September seien 783 000 Touristen eingereist, ein Rückgang von 76 Prozent im Vergleich zu rund 3,3 Millionen Touristen im Vorjahreszeitraum. Dies bedeute für die Wirtschaft einen Verlust von umgerechnet drei Milliarden Euro. Die Einreise nach Israel ist seit dem Frühjahr stark eingeschränkt und für Ausländer nur in Ausnahmefällen erlaubt./le/DP/mis