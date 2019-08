ROUNDUP: Isra Vision zuversichtlich für neues Geschäftsjahr - Aktie gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Spezialmaschinenbauer Isra Vision hat bisher der Flaute in der Autoindustrie getrotzt und zeigt sich dank erwarteter Großaufträge zuversichtlich.



Die Darmstädter rechnen nun für das kommende Geschäftsjahr mit einem zweistelligen Wachstum bei Umsatz und Ertrag, wie die im SDax gelistete Firma am Freitag in Darmstadt mitteilte. Der Aktie legte zum Wochenausklang kräftig zu.

Das zuletzt auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten abgetauchte Isra-Papier kletterte am frühen Freitagmorgen in der Spitze um fast elf Prozent, zuletzt notierte die Aktie noch mit mehr als dreieinhalb Prozent höher bei 31,50 Euro. Pareto-Experte Zafer Rüzgar lobte insbesondere die Margensteigerungen und den starken Barmittelfluss. Auch der hohe Auftragsbestand habe beruhigt, hieß es von einem weiteren Beobachtern am Markt.

Auch bei Isra machen sich nach Angaben des Managements derzeit die weltweit steigenden konjunkturellen Unsicherheiten in der Auftragsdynamik bemerkbar. Dennoch sitzt der Konzern nach neun Monaten mit brutto rund 93 Millionen Euro auf einem etwas höheren Auftragspolster als noch vor einem Jahr. Für das dritte Quartal des noch bis September laufenden Geschäftsjahres sprach der Konzern von einem "robusten" Geschäft in den Regionen. Vor allem auf den europäischen Märkten habe Isra Vertriebserfolge verbuchen können, zudem hätten sich die Umsätze in Asien im Vergleich zum Vorjahresquartal weiterhin auf hohem Niveau entwickelt. Auch die Geschäfte in Nord- und Südamerika seien deutlich gewachsen.

Wachstumstreiber bei Isra war zuletzt vor allem der Bereich Industrieautomatisierung, indem das Unternehmen überproportional von einer Nachfrage aus der Autoindustrie profitierte. Vor allem die Lösungen des Unternehmens für robotergeführte Montage und Messtechnik waren hoch im Kurs. Solche Anlagen seien gerade auch in einem schwächeren Wirtschaftsklima branchenübergreifend gefragt, wobei vor allem die großen Player der Autobranche derzeit investierten, hieß es. Die Branche nutzt die Robotertechnik zur Optimierung ihrer Produktion und für Effizienzsteigerungen.

In den ersten neun Monaten summierte sich der Umsatz beim SDax-Konzern auf knapp 111 Millionen Euro, das war ein Plus im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 8 Prozent. Beim Vorsteuerergebnis erzielte Isra ein noch stärkeres Wachstum, es kletterte um 19 Prozent auf 24,5 Millionen Euro, womit die Margen sich ebenfalls verbesserten.

Isra investierte in der Zeit personell in seine internationale Expansion und in den Ausbau seiner Marktanteile, vor allem im Servicegeschäft will das Unternehmen in den kommenden Quartalen überproportional wachsen. Gleichzeitig sucht das Management um Vorstandschef Enis Ersü gezielt weiter nach Übernahmezielen. Zuletzt hatte der Konzern sich im Bereich der Sensortechnologie mit dem Kauf der Schweizer Photonfocus gestärkt.

Aktuell befinde sich Isra zudem in fortgeschrittenen Verhandlungen für einige Großaufträge vor allem aus China, die laut Mitteilung die kommenden Wochen prägen dürften. Damit dürfte das traditionell starke Schlussquartal entscheidend für das endgültige Wachstum im Gesamtjahr werden. Das Management rechnet nun für das gesamte Geschäftsjahr mit einem Wachstum in ähnlicher Höhe wie im dritten Quartal./tav/jkr/jha/