ROUNDUP: Inflation steigt über EZB-Ziel - aber nur wegen Energie und Nahrung

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation im Euroraum hat sich im Juni weiter beschleunigt und ist sogar knapp über das Preisziel der Europäischen Zentralbank (EZB) gestiegen.



Zugleich hat sich jedoch die Teuerung ohne schwankungsanfällige Komponenten abgeschwächt. Für die EZB, die ihre Geldpolitik zwecks Inflationsbelebung seit Jahren sehr locker hält, sind die Nachrichten damit durchwachsen. Zwar wird ihr Inflationsziel von mittelfristig "nahe, aber unter zwei Prozent" leicht überschritten. Die Frage ist aber, ob das nachhaltig so sein wird.

Nach Angaben des Statistikamts Eurostat vom Freitag lagen die Verbraucherpreise im Währungsraum 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist die höchste Rate seit Februar 2017. Im Vormonat Mai hatte die Inflationsrate 1,9 Prozent betragen. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.

Im Gegensatz zur Gesamtinflation fiel die Teuerung unter Herausrechnung schwankungsanfälliger Komponenten wie Energie und Lebensmittel zurück. Dieses Inflationsmaß, die sogenannte Kernrate, sank von 1,1 auf 1,0 Prozent. Sie liegt damit gerade mal halb so hoch wie die Gesamtinflation. In dieser Entwicklung kommt das zweigeteilte Inflationsbild zum Ausdruck: Während die Preise für Lebensmittel und erst recht für Energie überdurchschnittlich stark steigen, erhöhen sich die Preise von Industriegütern und Dienstleistungen unterdurchschnittlich stark.

Auch Bankanalysten hoben das gespaltene Preisbild hervor. Der Anstieg der Gesamtinflation auf zwei Prozent gehe nahezu ausschließlich auf höhere Energiepreise zurück, kommentierte das Analysehaus Capital Economics. Die Experten geben sich aber zuversichtlich, dass sich das bald ändern wird und auch andere Inflationskomponenten anziehen. Als Grund nennen sie die fallende Arbeitslosigkeit im Euroraum, was zu höheren Lohnzuwächsen und einer stärkeren Verbrauchernachfrage führen dürfte.

Weniger zuversichtlich zeigt sich die Commerzbank. Fachmann Christoph Weil erwartet, dass die Inflationsrate schon im Herbst wieder unter die Zwei-Prozent-Marke fällt. "Der unterliegende Preisauftrieb hat sich trotz der konjunkturellen Belebung und des deutlichen Rückgangs der Arbeitslosigkeit seit 2014 nicht verstärkt." Die Kerninflation dürfte erst Anfang 2019 "langsam nach oben kriechen", erwartet Weil.

Die EZB hat in der Vergangenheit besonders auf die schwache Kerninflation verwiesen und damit ihre extrem lockere Geldpolitik begründet. Mittlerweile gibt sie sich aber optimistischer und geht davon aus, ihr Inflationsziel nicht nur zu erreichen, sondern auch halten zu können. Deshalb hat sie mittlerweile ein Ende ihrer billionenschweren Wertpapierkäufe zum Jahresende in Aussicht gestellt. Mit Zinsanhebungen will sie sich aber bis über den Sommer 2019 hinaus Zeit noch lassen./bgf/jsl/jha/