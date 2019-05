ROUNDUP: Inflation in Eurozone steigt stärker als erwartet - Sondereffekte

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Inflation im April stärker als erwartet gestiegen.



Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 1,7 Prozent geklettert, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Dies ist die höchste Zuwachs seit November 2018. Volkswirte hatten mit einer Rate von 1,6 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte der Zuwachs noch bei 1,4 Prozent gelegen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Gesamtinflation von knapp zwei Prozent an. Diesem Ziel hat sich die Inflation etwas angenähert.

Die Kerninflation legte im April von 0,8 Prozent im Vormonat auf 1,2 Prozent zu. In dieser Betrachtung werden schwankende Komponenten wie Energie und Lebensmittel ausgeklammert. Volkswirte hatten hier lediglich eine Rate von 1,0 Prozent prognostiziert.

Ökonomen verweisen auf Sondereffekte bei der Kernrate. "Die starken Ausschläge sind maßgeblich auf die spätere Lage von Ostern zurückzuführen", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil. Der durch die Osterferien bedingte Preisanstieg bei Pauschalreisen falle in den April und nicht wie 2018 in den März. Der Inflationstrend bleibe unverändert schwach. "Die heutigen Preisdaten dürften die Inflationserwartungen am Markt allenfalls kurzfristig steigen lassen" so Weil.

Auswirkungen auf die Geldpolitik der EZB erwarten Experten nicht. "Die EZB dürfte sich derweil weniger um die aktuelle Preisentwicklung Sorgen machen als vielmehr um den Konjunkturverlauf", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Dieser sehe alles andere als rosig aus. Die steigende Inflationsrate dürfte daher laut seiner Einschätzung keine geldpolitischen Konsequenzen haben. An den Finanzmärkten sorgten die Daten kaum für Bewegung./jsl/jkr/mis