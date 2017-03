ROUNDUP: Infineon hebt Ausblick für Quartal und Geschäftsjahr - Schwächerer Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Infineon blickt unter anderem wegen des schwächeren Euro optimistischer auf das laufende Geschäft.



Auch eine bessere Auftragslage sorgt für rosige Aussichten. Weil Finanzchef Dominik Asam aktuell mit einem niedrigeren Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung rechnet, dürften Umsatz und Ergebnis in Euro gerechnet besser ausfallen als bisher geplant, teilte das Dax-Unternehmen am Freitag überraschend mit. In der Chipbranche wird üblicherweise in US-Dollar abgerechnet - weswegen Infineon sich nun etwas mehr ausrechnet.

Die Aktie kletterte in Reaktion auf die Nachricht um rund 7 Prozent. Ein Händler bezeichnete die angehobene Prognose als deutlich positive Überraschung.

UMSATZ UND ERGEBNIS BESSER ALS GEPLANT

Konkret setzt Infineon nun im laufenden zweiten Quartal auf ein Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal von rund 8 Prozent und nicht mehr nur auf 5 Prozent. Vom Erlös dürften 17 Prozent als operatives Ergebnis hängen bleiben statt wie zuvor 15 Prozent. Asam unterstellt für die laufenden drei Monate von Januar bis März einen Durchschnittskurs von 1,07 US-Dollar je Euro - vorher war er von 1,10 Dollar je Euro ausgegangen.

Auch im gesamten Geschäftsjahr (Ende September) dürfte sich das auswirken, obwohl die Münchener hier bei ihrer Schätzung für die Wechselkurse geblieben sind. Der Umsatz soll demnach um 8 bis 11 Prozent zulegen und damit voraussichtlich bedeutend stärker als die bisher angepeilten 4 bis 8 Prozent. Die operative Umsatzrendite soll nun rund 17 Prozent betragen statt 16 Prozent.

INVESTITIONSAUSGABEN STEIGEN WEGEN BESSERER AUFTRAGSLAGE

Ebenfalls erhöht hat der Konzern die Pläne für seine Investitionsausgaben. Diese sollen mit 1,05 Milliarden Euro um 100 Millionen Euro höher ausfallen. Das liege an der stärker als erwarteten Entwicklung von Umsatz und Auftragseingang. Darin enthalten sind wie bisher auch Ausgaben für einen Erweiterungsbau am Hauptsitz Neubiberg bei München.

Investitionsausgaben sind in der Halbleiterbranche wichtig, weil schnell neue Produkte auf den Markt kommen und die Anlagen entsprechend oft ausgetauscht und umgebaut werden müssen. Zudem muss viel für Forschung und Entwicklung neuer Produkte aufgewendet werden. Allerdings schmälern die Investitionen den Spielraum für die Dividendenzahlung./men/she/fbr