ROUNDUP: Industriestimmung fällt auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren

LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich noch etwas stärker als erwartet eingetrübt.



Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie fiel im Oktober auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Er sei um 1,2 Punkte zum Vormonat auf 52,0 Punkte gesunken, teilte IHS Markit am Freitag in London laut endgültigen Daten mit. In einer ersten Schätzung waren noch 52,1 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung gerechnet.

Der PMI liegt damit weiter über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert also nach wie vor ein wirtschaftliches Wachstum in den Industriebetrieben der Eurozone.

Besonders enttäuschend war die Entwicklung in Italien. Hier fiel der PMI auf den tiefsten Stand seit knapp vier Jahren und signalisiert jetzt ein Schrumpfen der Wirtschaft. Der Unterindikator für neue Aufträge fiel auf den tiefsten Stand seit 65 Monaten. Markit verweist auf Zweifel an der politischen Stabilität in Italien.

Die umstrittene Haushaltspolitik der italienischen Regierung hatte zuletzt immer wieder für Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Ökonomen zweifeln zudem an den optimistischen Wachstumsprognosen der Regierung. Der spanische Indikator hellte sich hingegen überraschend auf. In beiden Ländern wird keine Erstschätzung veröffentlicht.

"Zwar konnte Spanien positiv überraschen, das übergeordnete Bild einer schwächeren konjunkturellen Dynamik in der Eurozone wird aber nicht in Frage gestellt", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Der italienische Wert sei insbesondere im Hinblick auf die Diskussion um die Haushaltspolitik ein Grund zur Sorge. "Die EZB dürfte sich in ihrem zögerlichen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik bestätigt sehen."

Wenig Hoffnung auf eine Besserung im laufenden Quartal macht Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson: "Der Absturz der Geschäftsaussichten auf den tiefsten Wert seit knapp sechs Jahren deutet darauf hin, dass sich der Abwärtstrend im Laufe des vierten Quartals 2018 weiter beschleunigen und der Sektor sogar schrumpfen könnte - wenn sich die Zahlen nicht bald bessern." Der Ökonom verweist auf die gestiegene Risikoscheu der Unternehmen. Diese werde durch Sorgen um die Weltkonjunktur und politische Unsicherheiten ausgelöst. Der Wachstumstrend sei eher abwärtsgerichtet und nicht wie die Europäische Zentralbank (EZB) behaupte "weitgehend ausgeglichen".

Region/Index Oktober Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 52,0 52,1 52,1 53,2

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 52,2 52,3 52,3 53,7

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,2 51,2 51,2 52,5

ITALIEN

Verarb. Gew. 49,2 49,7 --- 50,0

SPANIEN

Verarb. Gew. 51,8 50,9 --- 51,4°

(Angaben in Punkten)

