ROUNDUP: Industriestimmung in der Eurozone hellt sich spürbar auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn spürbar aufgehellt.



Der vom Institut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg im Januar gegenüber dem Vormonat um 1,6 Punkte auf 47,9 Zähler, wie Markit am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit leicht angehoben. Der jetzige Stand ist der höchste seit April vergangenen Jahres. Allerdings liegt der Indikator weiter unter der Wachstumsgrenze von 50 Punkten.

In den vier größten Volkswirtschaften der Eurozone hellte sich die Stimmung in der Industrie jeweils auf. Allerdings liegt der Indikator lediglich in Frankreich über der Wachstumsgrenze. In Deutschland, Italien und Spanien stehen die Zeichen dagegen weiter auf wirtschaftliche Schrumpfung. Am höchsten liegt der Indikator derzeit mit 54,4 Punkten im ehemaligen Krisenstaat Griechenland.

"Die Eurozone-Industrie zeigte im Januar erste Anzeichen einer Besserung", kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Vor allem in Deutschland sei die Zuversicht wieder gestiegen. Mithin könnte sich das Wachstum in der Eurozone in den kommenden Monaten wieder beschleunigen. Allerdings könne sich die Lage angesichts zahlreicher Risiken, darunter das neuartige Coronavirus, auch schnell wieder ändern.

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index Januar Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 47,9 47,8 47,8 46,3

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 45,3 45,2 45,2 43,7

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,1 51,0 51,0 50,4

ITALIEN

Verarb. Gew. 48,9 47,3 --- 46,2

SPANIEN

Verarb. Gew. 48,5 48,7 --- 47,4°

(Angaben in Punkten)

