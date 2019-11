ROUNDUP: Industriestimmung in der Eurozone hellt sich leicht auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich im Oktober leicht aufgehellt, allerdings von niedrigem Niveau aus.



Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg um 0,2 Punkte auf 45,9 Zähler, wie das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch eine Stagnation ermittelt worden. Der Anstieg folgt auf ein Siebenjahrestief im Vormonat.

Besonders schwach fällt die Stimmung immer noch in der deutschen Industrie aus, auch wenn sie sich im Monatsvergleich etwas verbessern konnte. In Frankreich hellte sich die Stimmung ebenfalls auf und zudem von höherem Niveau aus. Dagegen gingen die Indikatoren in Italien und Spanien zurück. Die spanische Kennzahl sank sogar auf den tiefsten Wert seit sechseinhalb Jahren.

Die Industrie im Währungsraum bleibe auf Schrumpfkurs, kommentierte Markit die Umfrageresultate. Die Industrie stecke in der tiefsten Krise seit sieben Jahren. Markit-Chefökonom Chris Williamson nannte die zahlreichen geopolitischen Risiken als Grund, vom Brexit bis zur US-Handelspolitik. Sowohl die Binnen- als auch die Exportnachfrage seien davon belastet worden.

^

Region/Index Oktober Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 45,9 45,7 45,7 45,7

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 42,1 41,9 41,9 41,7

FRANKREICH

Verarb. Gew. 50,7 50,5 50,5 50,1

ITALIEN

Verarb. Gew. 47,7 47,7 --- 47,8

SPANIEN

Verarb. Gew. 46,8 47,5 --- 47,7°

(Angaben in Punkten)

/bgf/jsl/jha/