ROUNDUP: Industriestimmung in der Eurozone fällt auf Siebenjahrestief

LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich im September spürbar verschlechtert.



Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel um 1,3 Punkte auf 45,7 Zähler, wie das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Dienstag in London mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Oktober 2012. Es handelt sich um eine zweite Schätzung. Der Wert der ersten Erhebung wurde leicht nach oben korrigiert.

Besonders schlecht fiel die Stimmung in der deutschen Industrie aus. Der entsprechende Indikator sank auf den niedrigsten Wert seit gut zehn Jahren. In der spanischen Industrie trübte sich die Stimmung ebenfalls deutlich ein. Sie ist derzeit so schlecht wie seit gut sechs Jahren nicht mehr. Von den vier großen Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien liegt nur die Kennziffern in Frankreich knapp über der 50-Punkte-Marke. Sie trennt Wachstum von Schrumpfung.

Die Industrie in der Eurozone schlittere "immer tiefer in die Krise", kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Der kurzfristige wirtschaftliche Ausblick verdüstere sich zunehmend. Wahrscheinlich komme es noch schlimmer, vermutet der Ökonom mit Blick auf wirtschaftliche Frühindikatoren. Er nannte zahlreiche Risiken wie den Handelsstreit zwischen den USA und China oder den ungewissen Fortgang des Brexit. Zudem belaste die schwache Weltwirtschaft.

^

Region/Index September Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 45,7 45,6 45,6 47,0

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 41,7 41,4 41,4 43,5

FRANKREICH

Verarb. Gew. 50,1 50,3 50,3 51,1

ITALIEN

Verarb. Gew. 47,8 48,1 --- 48,7

SPANIEN

Verarb. Gew. 47,7 48,2 --- 48,8°

(Angaben in Punkten)

