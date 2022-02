ROUNDUP: Industriestimmung im Euroraum besser - Lieferprobleme lassen nach

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit stieg von Dezember auf Januar um 0,7 Punkte auf 58,7 Zähler, wie Markit am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Erstschätzung wurde leicht nach unten korrigiert. Markit verwies auf Zuwächse bei Produktion, Auftragseingang und Beschäftigung. Zudem hätten sich die teils schweren Lieferengpässe abgemildert.

Entspannung gab es laut Markit auch bei den Einkaufspreisen der Unternehmen, die mit der niedrigsten Rate seit neun Monaten gestiegen seien. Die Verkaufspreise seien hingegen mit der zweithöchsten Rate seit Beginn der Datenerhebung vor knapp zwanzig Jahren erhöht worden. Das zeigt, dass die Lieferprobleme trotz leichter Entspannung immer noch auf die Preise durchschlagen.

Die Industrieunternehmen schienen die Omikron-Welle besser zu überstehen als frühere Corona-Episoden, erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Auch der Geschäftsausblick habe sich weiter aufgehellt, wobei das Abklingen der Lieferengpässe eine wichtige Rolle gespielt habe. "Die Verbesserung ist jedoch keineswegs gleichmäßig über die Eurozone verteilt", schränkte Williamson ein. So stehe dem Aufschwung in Deutschland, den Niederlanden und Österreich eine Abkühlung in Italien, Spanien und Griechenland gegenüber.

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index Januar Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Industrie 58,7 59,0 59,0 58,0

DEUTSCHLAND

Industrie 59,8 60,5 60,5 57,4

FRANKREICH

Industrie 55,5 55,5 55,5 55,6

ITALIEN

Industrie 58,3 61,2 --- 62,0

SPANIEN

Industrie 56,2 56,0 --- 56,2°

(Angaben in Punkten)

/bgf/jsl/jha/