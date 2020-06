ROUNDUP: Indische Soldaten bei Konfrontation mit chinesischen Soldaten getötet

NEU DELHI (dpa-AFX) - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen chinesischen und indischen Soldaten hat es nach Angaben der indischen Armee Tote auf beiden Seiten gegeben.



Demnach starben ein indischer Offizier und zwei indische Soldaten. Auch auf chinesischer Seite habe es Tote gegeben, hieß es in Neu Dehlhi ohne weitere Details. Der Vorfall habe sich Montagnacht in der umstrittenen Grenzregion Ladakh im Himalaya ereignet. Aus dem chinesischen Außenministerium hieß es, indische Streitkräfte hätten provokative Streifzüge entlang der Grenze gemacht. Ranghohe Militärvertreter der beiden Nachbarländer wollten sich noch am Dienstag treffen, um die Situation zu entschärfen, hieß es aus Indien.

Zwischen den zwei Nuklearmächten mit den größten Bevölkerungen der Welt gibt es zurzeit verstärkte Spannungen. Tausende Soldaten stehen sich an der Grenze gegenüber. Bei jüngsten Zwischenfällen hatte es nach Faustkämpfen und Steinwürfen mehrere Verletzte gegeben. Zuletzt hatten sich deshalb schon ranghohe Militärs beider Seiten getroffen und versucht, eine diploamtische Lösung zu finden.

China und Indien hatten 1962 einen kurzen Krieg um ihre Grenze im Himalaya geführt, den China gewann. Seither gibt es immer wieder Zwischenfälle, die aber meist ohne Toten durch Gespräche gelöst werden konnten. Der Grenzverlauf ist nach wie vor nicht geklärt. Auch US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln, was die Nachbarländer nicht wollten./asg/DP/eas