ROUNDUP: Impferfolg in der EU nährt Hoffnung auf Öffnung und Reisen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Rasche Fortschritte bei Corona-Impfungen nähren innerhalb der EU die Hoffnung auf weitere baldige Lockerungen und unbeschwertes Reisen.



Bis Ende Mai sollen 170 Millionen Europäer zumindest einmal geimpft sein - knapp die Hälfte der Erwachsenen in der Europäischen Union, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag beim EU-Gipfel in Brüssel berichtete. Die Impfstoffmenge soll innerhalb der nächsten Wochen in den verschiedenen Mitgliedsstaaten weiter kräftig zunehmen.

Das Treffen der Staats- und Regierungschefs hatte am Montagabend mit dem Beschluss eines neuen Sanktionspakets gegen die Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko in Belarus begonnen. Unter anderem sollen Luftraum und Flughäfen der EU für belarussische Fluggesellschaften gesperrt werden. EU-Fluglinien sollen Belarus nicht mehr überfliegen. Zudem sind Strafmaßnahmen gegen weitere Personen und Firmen aus der ehemaligen Sowjetrepublik geplant.

Hintergrund ist die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine auf dem Weg von Griechenland nach Litauen in Belarus und die Festnahme des regierungskritischen Bloggers Roman Protassewitsch, der unter den 171 Menschen an Bord war. Der Fall löste in der EU Empörung aus und wurde teils als Entführung und als Staatsterrorismus gewertet.

"Das Urteil war einstimmig, dies ist ein Angriff auf die Demokratie, dies ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und dies ist ein Angriff auf die europäische Souveränität", sagte von der Leyen nach ersten Gipfelberatungen in der Nacht. "Dieses ungeheuerliche Verhalten bedarf einer starken Antwort."

Der Vorfall kam kurzfristig auf die Tagesordnung des Gipfels. Daneben ging es zum Auftakt des zweitägigen Treffens um den Konflikt mit Russland, dem die EU "illegale und provozierende" Aktivitäten vorwirft. Die EU-Kommission und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sollen bis Ende Juni einen Bericht zum Stand der Beziehungen mit Moskau vorlegen.

Zudem berieten die Staats- und Regierungschefs über das Verhältnis zu Großbritannien nach dem Brexit. Nach Auseinandersetzungen über Fischerei und über die Sonderregeln für Nordirland mahnten sie London zur Vertragstreue. Mit Blick auf den Gaza-Konflikt stellte sich die EU noch einmal fest hinter die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung.

Am Dienstag ging der Gipfel dann mit Beratungen über die Corona-Pandemie weiter. Von der Leyen präsentierte den Staats- und Regierungschefs die jüngsten Zahlen zur Impfkampagne. Bis 30. Mai würden in der EU etwa 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff ausgeliefert und davon 245 Millionen Dosen verabreicht sein, teilte die Kommissionschefin dann auch auf Twitter mit.

Im zweiten Quartal von April bis Juni sollen insgesamt 413 Millionen Impfdosen der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson in der EU ankommen, im dritten Quartal von Juli bis Ende September sogar 529 Millionen Dosen. Von der Leyen bekräftigte das Ziel ausgegeben, bis Ende Juli mindestens 70 Prozent der Erwachsenen in der EU zumindest einmal gegen Covid-19 zu impfen.

Im Entwurf der Gipfelerklärung hieß es, angesichts der Impferfolge würden nun schrittweise Öffnungen wieder möglich. Dennoch sei wegen der Virusvarianten Wachsamkeit gefordert. Die 27 Staaten geloben laut Entwurf erneut ein koordiniertes Vorgehen und begrüßen die Einigung auf ein digitales Covid-Zertifikat als Nachweis für Impfungen, Tests oder eine überstandene Infektion. Gefordert sei nun eine rasche Änderung der Reiseempfehlungen innerhalb der EU.

Für die Erklärung zeichne sich breite Unterstützung ab, hieß es am Vormittag aus EU-Kreisen. Dies gelte auch für die geplante Spende von mindestens 100 Millionen Impfdosen an ärmere Länder bis zum Jahresende. Deutschland hatte bereits erklärt, bei der Spendenaktion mitzumachen. Schweden und Dänemark erklärten am Dienstag, sie wollten jeweils drei Millionen Impfdosen bereitstellen.

Als zweites großes Thema stand am Dienstag der Klimaschutz auf dem Gipfelplan. Die EU will nach jüngsten Plänen bis 2030 den Ausstoß von Klimagasen im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 Prozent senken. Über den Weg dorthin sind sich die 27 Staaten jedoch uneins. Mitte Juli will die EU-Kommission konkrete Vorschläge vorlegen./vsr/DP/jha