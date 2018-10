ROUNDUP: Immer mehr Baumhäuser - Razzia in Protestcamp am Hambacher Forst

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

KERPEN (dpa-AFX) - Die Polizei hat am Montag ein Camp von Rodungsgegnern am Rand des Hambacher Forstes auf Baumaterial für neue Baumhäuser durchsucht.



"Wir wollen überprüfen, wie der Materialfluss in den Wald kommt", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bei Beginn der Räumarbeiten vor gut zwei Wochen war die Polizei ursprünglich einmal von rund 60 Baumhäusern ausgegangen. Bis zum späten Sonntagmittag wurden nach Polizeiangaben aber schon 77 Hütten geräumt und entfernt. Gleichzeitig begannen Einsatzkräfte am Montag mit der Räumung einer weiteren Baumhaussiedlung namens P 11.

Es entstünden offenbar immer neue Baumhäuser. Bevor gerodet werden dürfe, müsse der Wald aber geräumt sein, sagte ein Polizeisprecher: "Der Einsatz wird heute nicht beendet werden. Der wird sicher in den nächsten Tagen noch so weiterlaufen."

In der "Siedlung" P 11 ist nach Polizeiangaben bis jetzt ein Baumhaus bekannt. Auf Bildern in den sozialen Netzwerken ist eine robuste Hütte zu erkennen, die angeblich Zimmermannsleute auf der Walz gebaut haben. Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere, unentdeckte Hütten in dem Gebiet gibt.

Zugleich prüft die Polizei nach dem Brand einer Lagerhalle eines Hebebühnen-Verleihers, ob Geräte des Unternehmens bei der Räumung im Hambacher Forst im Einsatz sind. Dabei wurde auch der Staatsschutz eingeschaltet. "Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Auch ein politischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden", sagte eine Polizeisprecherin. Die Brandursache sei noch nicht geklärt.

Die Lagerhalle in Willich (Kreis Viersen) unter anderem mit Hebebühnen war in der Nacht zu Montag vollständig ausgebrannt. Kurz danach brannten bei einem zweiten Feuer auf einem anderen Firmenhof Dämmstoffe auf zwei Hebebühnen. Hebebühnen setzt die Polizei auch bei der Räumung in dem Wald am Braunkohletagebau Hambach ein./sil/DP/nas