ROUNDUP: IWF-Chefin warnt vor Fragmentierung der Weltwirtschaft in Blöcke

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, warnt infolge der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine vor einem Zerfall der Weltwirtschaft in geopolitische Blöcke. Es drohten sich konkurrierende System zu bilden, warnte Georgiewa am Donnerstag - mit unterschiedlichen Standards für Handel und Technologie, Bezahlsystem und Reservewährungen.

"Solche eine tektonische Verschiebung würde zu schmerzhaften Anpassungskosten führen", mahnte sie. Globale Lieferketten, Forschungs- und Produktionsnetzwerke würden auseinanderbrechen und müssten dann neu geschaffen werden. "Arme Länder und arme Menschen würden den Großteil dieser Verzerrung erleiden", sagte sie. Die sich abzeichnende Fragmentierung sei "vielleicht die ernsthafteste Herausforderung für den auf Regeln basierenden Rahmen, der die internationalen und wirtschaftlichen Beziehungen seit mehr als 75 Jahren bestimmt hat".

Dies erschwere bereits die Zusammenarbeit zur Bewältigung der zwei gegenwärtigen Krisen - der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, sagte Georgiewa. Sollte es ein weiteres Auseinanderdriften geben, dürfte es noch schwerer werden, globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel gemeinsam zu begegnen, sagte die IWF-Chefin in einer Rede zur gemeinsamen Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, die nächste Woche in Washington beginnt.

"In einer Welt, in der Krieg in Europa Hunger in Afrika verursacht, in der eine Pandemie innerhalb von Tagen den Globus umrunden kann und Jahre nachwirken kann, wo Emissionen irgendwo ansteigende Meere überall bedeuten, kann die Bedrohung einer Störung der globalen Kooperation für unseren kollektiven Wohlstand nicht übertrieben werden", mahnte sie./jbz/DP/men