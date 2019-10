ROUNDUP/IPO/TV-Sender: Aramco könnte bald in Saudi-Arabien an die Börse gehen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der größte Börsengang aller Zeiten könnte doch noch bald stattfinden: Der saudi-arabische Erdöl-Gigant Saudi Aramco soll einem Medienbericht zufolge am 11. Dezember den Gang aufs Parkett an der heimischen Börse wagen.



Das berichtete der Nachrichtensender Al Arabiya am Dienstag ohne Nennung von Quellen. Demnach sollen die saudi-arabischen Behörden den Börsengang am kommenden Sonntag ankündigen. Ab dem 4. Dezember sollen Investoren die Möglichkeit haben, sich Bezugsrechte auf die Aktien zu sichern.

Der Staatskonzern äußerte sich zunächst nicht dazu. Die Rede ist von einer Notierung an der saudi-arabischen Börse. Zuvor war auch eine Notierung in New York und in London im Gespräch. Aramco ist die größte Ölfördergesellschaft der Welt. Der Konzern verdiente im vergangenen Jahr 111 Milliarden US-Dollar und ist damit das Unternehmen mit dem höchsten nominellen Gewinn weltweit.

Der Börsengang des Ölkonzerns ist ein wichtiger Baustein für den von Kronprinz Mohammed bin Salman angepeilten Umbau der stark vom Öl abhängigen Wirtschaft des Landes. Das Geld aus dem Börsengang soll für Investitionen in andere Bereiche verwendet werden. Eigentlich war der Börsengang bereits 2017 Jahr geplant, wurde dann aber wegen einiger Probleme verschoben.

Damals wollte Saudi-Arabien rund fünf Prozent der Anteile an einer internationalen Börse platzieren und dafür rund 100 Milliarden Dollar einnehmen.

Letztendlich scheiterte der Börsengang damals unter anderem an der zum Teil fehlenden Transparenz sowie der hohen Bewertung. Im September hatte es Berichte und Spekulationen über einen Börsengang im November gegeben. Doch nach den Angriffen auf zwei Raffinerien des Konzerns im September geriet auch der Zeitplan ins Wanken. Das Land selbst hielt sich zu neuen Börsenplänen zuletzt offiziell bedeckt./knd/nas/fba