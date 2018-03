ROUNDUP/IPO: Cyan beenden ersten Handelstag fest

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der IT-Sicherheitsspezialist Cyan AG hat am Mittwoch nach einem verhaltenen Start den ersten Börsentag doch noch versöhnlich beendet.



Im insgesamt schwächelnden Gesamtmarkt schloss die Aktie bei 23,70 Euro, was im Vergleich zum Ausgabepreis von 23,00 Euro ein Plus von rund 3 Prozent bedeutet. Der erste Kurs hatte bei 23,20 Euro gelegen.

Der Börsengang erfolgte im Einstiegssegment Scale der Deutschen Börse, das kleinen und mittelgroßen Unternehmen den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtern soll. Es wurden 1,38 Millionen Aktien unter die Investoren gebracht - allesamt aus einer Kapitalerhöhung. Damit flossen dem Unternehmen brutto 31,7 Millionen Euro inklusive dem sogenannten Greenshoe zu.

Einen Teil des Geldes hat Cyan bereits für einen Zukauf reserviert. Der Rest soll ins Wachstum gesteckt werden. Cyan mit Sitz in München bietet Mobilfunkanbietern, Banken und Versicherungen Sicherheitslösungen für den Schutz des mobilen Datenverkehrs ihrer Endkunden an.