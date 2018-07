ROUNDUP: IG Metall setzt Streik bei Neue Halberg Guss aus - Schlichtung

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall unterbricht den seit sechs Wochen laufenden Streik beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG).



Der Streik in den Werken Saarbrücken und Leipzig werde am Montagmorgen ausgesetzt, erklärte der Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, am Donnerstag in Frankfurt. Die Kunden können damit wieder auf Lieferungen aus NHG-Produktion rechnen. Zuvor hatte die Geschäftsleitung des Unternehmens den von der Gewerkschaft vorgeschlagenen Schlichter Lothar Jordan akzeptiert. Die Schlichtung beginnt ebenfalls am Montag.

Die NHG war zu Jahresbeginn von der Prevent-Gruppe übernommen worden, die sich insbesondere mit dem VW -Konzern heftige Auseinandersetzungen geliefert und in der Folge Aufträge verloren hatte. Das Werk Leipzig soll geschlossen werden.

Die rund 2200 Beschäftigten streiken seit dem 14. Juni für höhere Abfindungen und die Einrichtung von Beschäftigungsgesellschaften im Fall von Entlassungen. Für Saarbrücken schlägt die Gewerkschaft einen Treuhand-Fonds vor, um Mittel für einen Sozialplan außerhalb der Prevent-Gruppe zu sichern.

In bislang sechs Runden blieben die Tarifverhandlungen um einen möglichen Sozialplan ergebnislos. Während das Unternehmen auf fehlendes Geld verwies, bezweifelte die IG Metall, ob Prevent überhaupt ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgt. Die Geschäftsführung müsse nun Wort halten und konstruktiv an einer Lösung mitarbeiten, verlangte Köhlinger. Der Streik werde zunächst nur ausgesetzt, weil über ein Ende eine erneute Urabstimmung stattfinden müsse./ceb/DP/nas