ROUNDUP: IAG startet neue Billigfluglinie 'Level' in ÖsterreichR

WIEN/MADRID/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem gescheiterten Übernahme-Versuch der Air-Berlin-Tochter Niki bringt die British-Airways-Mutter IAG eine eigene Billigfluglinie in Österreich an den Start.



Ab dem 17. Juli sollen von Wien aus zunächst 14 Ziele in Europa angeflogen werden.

Zu den Destinationen der neuen Tochtermarke "Level" gehören unter anderem Palma de Mallorca, London, Venedig, Ibiza und Paris. Die Fluglinie werde eine österreichische Lizenz haben und vier Flugzeuge in Wien stationieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

IAG hatte sich nach der Pleite der Air Berlin um den Kauf der österreichischen Tochter Niki bemüht, Ende 2017 über ihre Tochter Vueling. Letztlich kam aber der Niki-Gründer und ehemalige Rennfahrer Niki Lauda zum Zug. Er brachte Niki unter dem Namen Laudamotion neu an den Start, deren Mehrheit die Billigairline Ryanair übernehmen soll.

IAG ist der Mutterkonzern der British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level und hat eine Beteiligung von mehr als vier Prozent an Norwegian./nif/DP/jha