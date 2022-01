ROUNDUP: Huthi-Rebellen entführen Frachtschiff vor Küste des Jemens

SANAA (dpa-AFX) - Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben vor der Küste des Jemens ein Frachtschiff in ihre Gewalt genommen. Die unter Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate fahrende "Rawabi" war auf dem Weg von der Insel Sokotra zur saudischen Küstenstadt Dschisan. An Bord sind den Huthis zufolge Crewmitglieder aus verschiedenen Ländern. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen sprach von einem "kriminellen Akt der Piraterie", wie die emiratische Staatsagentur WAM berichtete.

Diesem Bericht zufolge brachten die Rebellen das Schiff in der Nacht zum Montag unter ihre Kontrolle. Der Militärkoalition zufolge war es auf dem Rückweg von einem Einsatz zum Bau eines Feldkrankenhauses. Es habe unter anderem Krankenwagen, medizinische Ausrüstung, Zelte sowie eine Feldküche und technische Ausrüstung an Bord. Der rebellen-nahe Fernsehsender Al-Masirah zeigte dagegen Aufnahmen des Frachters mit Militärfahrzeugen sowie Waffen und Munition in einem Container. Mehrfach ist das Logo der saudischen Streitkräfte zu sehen.

Saudi-Arabien und die Emirate kämpfen mit Verbündeten im Jemen seit 2015 gegen die schiitischen Rebellen, die weite Teile des Nordens beherrschen. Der Konflikt spielt vor allem an Land. Das Bündnis fing im südlichen Roten Meer aber auch mehrfach mit Sprengstoff beladene Boote ab oder entschärfte Seeminen. Ende 2019 wurde dort ein unter saudischer Flagge fahrender Schlepper entführt./jot/DP/stw