ROUNDUP: Hohes Wachstum bei Aroundtown Property setzt sich fort

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Höhenflug der Immobiliengesellschaft Aroundtown Property geht weiter.



Ein kräftig gewachsenes Portfolio und die steigenden Mieten in deutschen Großstädten bescherten dem auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Unternehmen in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen kräftigen Gewinn. Auch an der Börse kam die Nachricht gut an.

Von Januar bis September stieg das operative Ergebnis, das in der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations (FFO I) gemessen wird, im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 80 Prozent auf 204 Millionen Euro. Dabei wurden die Mieteinnahmen dank Zukäufen nahezu verdoppelt, wie das Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte. Auf vergleichbarer Fläche betrug das Plus 5,8 Prozent, wobei auch die Belegungsrate sich verbesserte. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von knapp 1,1 Milliarden Euro hängen - ein Anstieg von 51 Prozent im Jahresvergleich. Hierzu trug die Aufwertung der Immobilien bei.

"Die hohe Wachstumsdynamik setzt sich fort", kommentierte Thomas Neuhold vom Analysehaus Kepler Cheuvreux. Die erst zum 18. September in den SDax aufgenommene Aktie legte nach der Zahlenvorlage zeitweise um nahezu 2 Prozent zu - zuletzt betrug das Plus noch rund 1 Prozent auf knapp 6,11 Euro. Mitte Oktober hatte die Aktie allerdings noch ein Rekordhoch bei 6,485 Euro erreicht - danach aber wieder nachgegeben. Der Index-Aufstieg hat mit einem Kursplus von bislang rund 2 Prozent positive Auswirkungen im eher bescheidenen Maß gehabt.

Wenig bescheiden ist Aroundtown, das seine Geschäfte von Luxenburg aus steuert, in der laufenden Expansion. Das Unternehmen, das vor allem in Büro-, Hotel- und Einzelhandels-Objekte investiert, hat das eigene Portfolio in den vergangenen Jahren kräftig ausgebaut. Allein seit Jahresbeginn beliefen sich die Immobilienzukäufe auf einen Wert von knapp 3 Milliarden Euro - investiert wurde vor allem in den für den Konzern wichtigen deutschen Ballungszentren wie Berlin, Frankfurt, Stuttgart oder München. Aber auch in Rotterdam und Amsterdam vergrößerte sich die Gesellschaft. Zum Stichtag Ende September hatte das gewerbliche Immobilienportfolio einen Wert von 8,4 Milliarden Euro. Dieses soll bis Jahresende weiter auf rund 8,8 Milliarden Euro wachsen.