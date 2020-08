ROUNDUP: Hellofresh hebt erneut Prognose an

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenlieferant Hellofresh entwickelt sich immer mehr zu einem der größten Gewinner der Corona-Krise.



Zum wiederholten Mal erhöhte das Unternehmen seine Jahresprognose. Beim Umsatz werde jetzt ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 75 bis 95 Prozent erwartet, teilte der seit März im MDax notierte Konzern am Montagabend in Berlin mit. Zuvor hatte Hellofresh ein Plus von 55 bis 70 Prozent angepeilt. Die um Sondereffekte bereinigte Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde bei 9 bis 11 Prozent liegen (zuvor 8-10%).

Die Aktie legte am Montagabend im nachbörslich Handel auf der Plattform Tradegate knapp sechs Prozent auf 48,98 Euro zu, nachdem sie im Xetra-Handel noch fünf Prozent verloren hatte. Der Erfolg des Unternehmens in der Corona-Krise spiegelt sich auch im Aktienkurs wider. Seit Ende 2019 zog der Kurs um gut 150 Prozent an. Damit ist sie der größte Gewinner unter den deutschen Standardwerten. Dank des Kursanstiegs der vergangenen Monate ist Hellofresh an der Börse derzeit acht Milliarden Euro wert und belegt damit einen Platz im oberen Mittelfeld des MDax, in den Hellofresh erst im März aufgestiegen ist.

Das Unternehmen hatte erst Mitte Juli bei der Vorlage der Eckdaten für das zweite Quartal die Prognosen erhöht. Den vorläufigen Zahlen zufolge lag der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Juni zwischen 965 Millionen Euro und 975 Millionen Euro - nach 437 Millionen Euro im zweiten Quartal des Vorjahres. Das war nach Angaben des Unternehmens deutlich mehr, als Experten zu dem Zeitpunkt erwartet hatten. Das Umsatzwachstum belief sich in den Segmenten USA und International auf jeweils mehr als 100 Prozent.

Das kräftige Umsatzwachstum zahlt sich auch beim operativen Ergebnis aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte zwischen 145 Millionen Euro und 155 (Vorjahresquartal: 18,3) Millionen Euro gelegen haben - auch hier hatten die Experten nach Angaben des Konzerns bisher mit deutlich weniger gerechnet. Die Zahl der aktiven Kunden dürfte im zweiten Quartal bei zirka 4,2 Millionen gelegen haben. Die detaillierten Zahlen will Hellofresh am heutigen Dienstag vor Börsenstart vorlegen./zb/stk