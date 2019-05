ROUNDUP: HeidelbergCement profitiert von besseren Wetterbedingungen

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Bessere Wetterbedingungen haben dem Baustoffkonzern HeidelbergCement im Auftaktquartal zu deutlich mehr Gewinn und Umsatz verholfen.



"HeidelbergCement ist sehr gut in das Jahr 2019 gestartet", sagte Unternehmenschef Bernd Scheifele laut einer Mitteilung am Donnerstag im Rahmen der Hauptversammlung mit. Außerdem hätten eine anhaltend gute Nachfrage und Preiserhöhungen zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.

Zudem mache das Unternehmen bei seinem Sparprogramm und beim geplanten Verkauf von Geschäften Fortschritte. "Wir sind auf einem guten Weg, unsere Ziele für das Jahr 2019 zu erreichen", fügte Scheifele hinzu. Am Aktienmarkt kamen die Zahlen gut an. Die Aktie legte im frühen Handel um 2 Prozent zu. Der Konzern habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Rajesh Patki von der US-Bank JPMorgan. Die Resultate stützten die Markterwartungen für das Gesamtjahr.

In den ersten drei Monaten legte der Umsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro zu, teilte die im Dax notierte Gesellschaft mit. Dabei profitierte der Konkurrent von LafargeHolcim aus der Schweiz und der mexikanischen Cemex neben günstigeren Wechselkursen vor allem von deutlich besseren Wetterbedingungen. Im vergangenen Jahr hatten vor allem der kalte Winter in Nordamerika und Teilen Europas sowie weniger Arbeitstage Umsatz und Ergebnisse belastet.

Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) legte um knapp 60 Prozent auf 396 Millionen Euro zu. Hier wirkte sich auch die Umstellung auf die erstmalige Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 positiv aus. Bereinigt um diesen Effekt erhöhte sich das operative Ergebnis um knapp 26 Prozent. HeidelbergCement übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis deutlich die Markterwartungen. Angaben zum Gewinn nach Steuern machte HeidelbergCement nicht.

Für 2019 peilt HeidelbergCement weiterhin einen moderaten Anstieg bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) vor Währung- und Konsolidierungseffekten an. Damit gehen die Heidelberger von einem Anstieg von drei bis neun Prozent aus. Der um Sondereffekte bereinigte Jahresüberschuss soll in der gleichen Spanne zulegen. Zudem will Scheifele kräftig Schulden abbauen. Im ersten Quartal konnte HeidelbergCement die Nettoverschuldung um 800 Millionen Euro reduzieren. Bis Ende 2020 soll sie nach alter Bilanzierungsrichtlinie auf sieben Milliarden Euro fallen, nach knapp 8,4 Milliarden Euro 2018.

Profitieren will HeidelbergCement im laufenden Jahr von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung in den Industriestaaten, vor allem in den USA, Kanada, Australien, Deutschland und Frankreich profitieren. Auch sollen sich die Geschäfte in Großbritannien wieder bessern. Zudem dürften sich nach Einschätzung des Vorstands einige Wachstumsländer weiter wirtschaftlich erholen.

Deshalb rechnet Scheifele, der sein Amt 2020 an seinen Nachfolger Dominik von Achten übergeben wird, im laufenden Jahr mit steigenden Absatzzahlen für Zement, Zuschlagsstoffe und Transportbeton. Zudem will er weitere Preiserhöhungen durchsetzen, um die im vergangenen Jahr verlorenen Margen wieder aufzuholen. Auch die Energiekosten dürften das operative Ergebnis in diesem Jahr um 60 Millionen Euro weniger belasten als geplant. Den Sparkurs will er fortsetzen und weitere Geschäftsbereiche verkaufen./mne/nas/fba