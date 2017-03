ROUNDUP: Hansgrohe profitiert von China-Geschäft und schreibt Umsatzrekord

SCHILTACH (dpa-AFX) - Der Armaturenhersteller Hansgrohe hat im vergangenen Jahr vor allem aufgrund des wachsenden China-Geschäfts erstmals einen Milliarden-Umsatz gemacht.



Die Erlöse lagen bei 1,029 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Duschsystemen, Brausen und Armaturen für Bad und Küche mit Sitz in Schiltach (Kreis Rottweil) am Montag mitteilte. Das entspricht einem Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zum Jahr davor (964 Millionen Euro). Der Gewinn stieg von gut 100 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 124 Millionen Euro. "Im Geschäftsjahr 2016 konnten wir in allen Vertriebsregionen schneller als der Markt und insgesamt überaus ertragreich wachsen", sagte der Vorstandsvorsitzende Thorsten Klapproth laut Mitteilung.

Mit 14,3 Prozent wuchs der Umsatz im chinesischen Markt besonders stark. "Das Projektgeschäft in Fernost bietet mit verstärktem Hotelbau im Drei- und Vier-Sterne-Segment erhebliche Chancen", teilte das Unternehmen mit. Auch die wachsende Mittelschicht in China sorgt dem Unternehmen zufolge für neue Absatzmöglichkeiten. Der Umsatz im deutschen Markt - dem größten Einzelmarkt von Hansgrohe - stieg um 8,8 Prozent.

Von 48,7 Millionen Euro Investitionen flossen 42,9 Millionen Euro in die Firmenstandorte in Deutschland, unter anderem in ein Logistikzentrum in Offenburg. Die Firma erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr knapp 80 Prozent des Umsatzes im Ausland. Von den weltweit knapp 4800 Mitarbeitern arbeiten rund 60 Prozent in Deutschland./lem/DP/edh